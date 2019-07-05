En fazla kan bağışı yapanlara ödül

Samsun’da Kızılay’a en fazla kan bağışı yapan kişiler plaket ve madalya ile ödüllendirildi.

Türk Kızılayı Samsun Şubesi tarafından Samsun Büyükşehir Sanat Merkezinde plaket ve madalya töreni düzenlendi. Törende, Türk Kızılayı’nın 151’inci yıl dönümü anısına Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Garnizon komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Sait Bilgiç, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ’iyilik’ ödülüne layık görüldü.

Samsun Kan Bağışı Merkezi Müdürlüğüne 45 kere kan bağışı yapan 11 kişiye plaket, 35 defa kan bağışı yapan 38 kişiye altın madalya, 25 defa kan bağışı yapan 71 kişiye gümüş madalya ve 10 defa kan bağışı 658 kişiye ise bronz madalya teslim edildi. Törende konuşma yapan Kızılay Samsun Şube Başkanı Dr. Habib Demirel, "Bu seneki kan bağışı çok hızlı ve yoğun bir şekilde gelişti. Aynı zamanda Samsun’da 2 okul Kızılay Yıldız Topluluğunu kurdu. Ayvacık’ta bir okulumuz kendi arasında biriktirdiği paralarla suyu kuyusu açmak için bağışta bulundu. Hepinize minnettarım” dedi.

Demirel’in ardından kürsüye gelen Samsun Valisi Osman Kaymak, son yıllarda Türk Kızılay’ının son yıllarda yaptığı çalışmalarla milletin takdiri kazandığını belirterek, “1999 depreminin ardından Türk Kızılayı bugüne kadar inanılmaz gelişti. Millet ile bütünleşen, insanlara değer katarak ilerleyen Kızılay ile çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Kızılay sadece afet zamanlarında değil barış zamanlarında, normal hayatta da son hızıyla çalışmalarına devam ediyor. Tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, en çok bağış yapan kişilere ödülleri protokol tarafından verildi. Ödüllerin takdim edilmesiyle tören son buldu.

Düzenlenen törene ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, milli eğitim müdürleri ve Kızılay şube başkanları katıldı.