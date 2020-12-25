En eski ibadet mekanı Göbeklitepe hakkında ilginç bilgiler

İnsanlık tarihinin en eski ibadet mekanlarından olan Göbeklitepe hakkında bilmemiz gerekenler nelerdir? İşte ülkemizin değerlerinden Göbeklitepe ile ilgili bilgiler:

Göbeklitepe nerededir?

Göbeklitepe, Şanlıurfa’ya yaklaşık 13 km mesafe uzaklıkta bulunuyor. İnsanlık tarihinde en eski yaşam yerlerinden olan Mezopotamya kuzeyinin en uç tarafında bulunuyor. Göbeklitepe’nin Mezopotamya sınırlarında olması Mezopotamya’nın ilk yaşam yerlerinden olduğunun kanıtı olabilir.

Göbeklitepe, hemen hemen M.Ö 9000’li yılları bulan kalıntılardan oluşuyor. Böylelikle İnsanlık tarihinin en eski ve büyük ibadet mekanlarından birisi olan Göbeklitepe’nin yaşı da ortaya çıkmış oluyor.

Göbeklitepe özellikleri arasında çok eski bir ibadet mekanı olması vardır. İngiltere’de yer alan Stonehenge'den 7000, Mısır’da bulunan piramitlerinden ise 7500 yıl daha eski bir ibadet yeridir.

Göbeklitepe’de yapılan arkeolojik çalışmalarda en çok meydana çıkan figürler arasında yılan figürü de bulunuyor. Yılan figürünün mitolojide pek çok tanımı bulunuyor. Yılan figürünün yanı sıra başka hayvan figürleri de bulunuyor. Göbeklitepe’nin duvarlarında bulunan hayvan figürlerinin anlamı, bir takım arkeologlara göre; Göbeklitepe’yi ziyaret eden kabileleri temsil ediyor.

Göbeklitepe’de yapılan araştırmalar neticesinde insanlığın en önemli bitkisi olan Buğday’ın ilk olarak burada yetiştiği tespit edilmiştir.

Göbeklitepe UNESCO tarafından 2011 senesinde Dünya Miras Geçici Listesi’ne eklenmiştir.