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En eğlenceli hukuk dersi

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri köy okulunda ki öğrencilere gönüllü rehberlik yaptı.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:18
En eğlenceli hukuk dersi

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri köy okulunda ki öğrencilere gönüllü rehberlik yaptı.


Yakutiye Gençlik Merkezi’nin katkılarıyla Çat’ın Bardakçı köyüne giden genç tiyatrocular ile Hukukçular Kulübü, çocuklara eğlenceli dakikalar yaşattı. Savcı ve Hakim adayları, gelecekte hukukçu olmak isteyen öğrencilere gönüllü rehberlik yaptılar.


Öğrenciler tarafından soru yağmuruna tutulan hakim ve savcı adayları verdiği cevaplarla gelecekte hukuk okumayı hedefleyen minik öğrencileri gönüllü olarak bilgilendirdi.


Mesleki rehberlik ve değerler eğitim sonrası tiyatro kulübü, çocukları animasyon ve çocuk oyunları ile eğlendirdi. Palyaço ve dev maskotlarla eğlenceli vakit geçiren minikler şaşkınlıklarını gizleyemediler. Gönüllüler oyunlar sonrası öğrencilerle tekrar görüşmek üzere sözleşip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:18
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