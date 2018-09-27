Memur ve emeklilerine ocak ayında yüzde 11.15 zam yapılacak

Ocak ayında emeklilere yapılacak zam oranlarını detaylı olarak anlatmaya bugün de memur ve emeklileriyle devam ediyoruz. Memur ve memur emeklilerinin zam oranları diğerlerinden farkı olarak toplu görüşmeler sonucu belirleniyor. Ancak bir önceki altı aylık enflasyon toplu görüşmelerde belirlenen oranı aşarsa, aştığı ölçüde memur ve memur emeklileri enflasyon farkı kadar ilave zam alıyor. Ocak ayında oranında zam yapılacak. Buna ilave olarak da temmuz-aralık dönemindeki enflasyon oranının yüzde 3.5 oranını geçip geçmeyeceğine göre enflasyon farkı alacaklar.

TOPLAM ZAM %11.15’İ BULACAK

Yeni Ekonomi Programı’ndaki enflasyon hedefi gerçekleşir ve bu kapsamda yıllık enflasyon yüzde 20.8 olursa altı aylık enflasyon oranı da yüzde 10.65 olacak. Bu durumda memur ve memur emeklileri yüzde 4 zamma ilave yüzde 7.15 zam alacak. Dolayısıyla maaşları yüzde 11.15 zamlanacak. Aktif görevdeki memurlar ve memur emeklileri ocak-haziran döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zammı temmuzda aldı. Maaşlarına temmuzda yüzde 8.65 zam yapıldı. Bu zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2.149 TL’ye, en düşük memur maaşı ise aile yardımı dahil 3.133 TL’ye yükselmişti.

ORAN 3 OCAK’TA NETLEŞECEK

Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan yılsonu enflasyon hedefi yalnızca bir tahmin. Dolayısıyla enflasyon oranı daha yüksek veya daha düşük oranda gerçekleşebilir. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı 3 Ocak 2019’da TÜİK tarafından açıklanacak orana göre kesinleşecek. Dolayısıyla bugünden yapılacak emekli maaş zammı hesapları, Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan hedefe göre yapılıyor. 3 Ocak ta kesin rakam açıklanınca zamlar bu oran üzerinden gerçekleştirilecek.

EMEKLİNİN OCAK AYI ZAM MİKTARI 1354 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Enflasyon tahmini gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 11.15 oranında zam yapılacak. Bugün itibarıyla en düşük memur emeklisi 2.150 TL maaş alıyor. Ocak ayında bu tutar 2.389 TL’ye yükselecek. Dolayısıyla en düşük memur emeklisi 239 TL zam alacak. Zam miktarı 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek. Maaşı yüksek olan memur emeklisinin zammı da yüksek olacak. Aktif memurlar için ise en düşük maaş 3.133 TL’den 3.482 TL’ye yükselecek. Dolayısıyla en düşük memur maaşı 349 TL zamlanmış olacak. Bu hesaplamaya göre, görevde olan memurların zam miktarı 1.335 TL’ye kadar çıkacak



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MALUL VE DUL AYLIKLARINI DA İLGİLENDİRİYOR

3 Ocak’ta 3 milyon aktif memur ve 1.4 milyon memur emeklisinin zammı netleşecek. 36 bin malul ve vazife malulü ve 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alan kişinin de aylıkları artacak. Bunların dışında toplamda 2.2 milyon kişinin aylıkları zamlanacak.

KAYNAK: AKŞAM / OKAN GÜRAY BÜLBÜL