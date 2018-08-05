En çok rağbet gören fakülteler

HUKUK

Son yıllarda adayların hukuk fakültesine tercih listesinde yer verme ortalaması 8 civarında seyrediyor. Yine son yıllarda devlet üniversitelerinin Hukuk programlarında en düşük taban puan 400, en yüksek taban puanı ise 530 civarında gerçekleşti. Bu durum vakıf üniversitelerinde 250 ile 525 puan aralığında yansıdı.

Hukuk Bölümü Kontenjanı En Yüksek Devlet Üniversiteleri

Ankara Üniversitesi - İstanbul Üniversitesi - Gazi Üniversitesi - Marmara Üniversitesi -Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Bölümü Kontenjanı En Yüksek Vakıf Üniversiteleri

Yakın Doğu Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi -Lefke Avrupa Üniversitesi -Maltepe Üniversitesi - Atılım Üniversitesi

HUKUKTA EN İYİLER

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSAT VE EKONOMİ

İktisadi, finansal ve toplumsal kararların fayda ve maliyetlerini değerlendirme ve bunları yorumlamayı sağlayan bir karar verme bilimi olan İktisat (Ekonomi); İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde en fazla tercih edilen programlar arasında yer alıyor. Toplam kontenjanı 20 bini aşan bu bölümde en yüksek taban puan 500 seviyesindeyken, kontenjan doluluk oranı yüzde 90'nı geçiyor. İktisat bölümünde son 7 yılda yıllık ortalama yüzde 7'lik bir büyüme söz konusu.

İktisat Kontenjanı en yüksek olan 3 devlet üniversitesi

İstanbul Üniversitesi - İstanbul Üniversitesi İktisat (İ.Ö.) -Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat

İktisat kontenjanı en yüksek olan 3 vakıf üniversitesi

Sabancı Üniversitesi -İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi -Beykent Üniversitesi

Kontenjanı en geniş olan Devlet Üniversiteleri

Anadolu Üniversitesi (AÖF dahil)

İstanbul Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Dumlupınar Üniversitesi

Celal Bayar Üniversitesi