En çok rağbet gören fakülteler
Gerek kontenjanların dolması, gerekse de yüksek taban puanlar nedeniyle Hukuk bölümleri birçok adayın önceliği oluyor.05 Ağustos 2018 Pazar 19:40
HUKUK
Son yıllarda adayların hukuk fakültesine tercih listesinde yer verme ortalaması 8 civarında seyrediyor. Yine son yıllarda devlet üniversitelerinin Hukuk programlarında en düşük taban puan 400, en yüksek taban puanı ise 530 civarında gerçekleşti. Bu durum vakıf üniversitelerinde 250 ile 525 puan aralığında yansıdı.
Hukuk Bölümü Kontenjanı En Yüksek Devlet Üniversiteleri
Ankara Üniversitesi - İstanbul Üniversitesi - Gazi Üniversitesi - Marmara Üniversitesi -Dokuz Eylül Üniversitesi
Hukuk Bölümü Kontenjanı En Yüksek Vakıf Üniversiteleri
Yakın Doğu Üniversitesi - Doğu Akdeniz Üniversitesi -Lefke Avrupa Üniversitesi -Maltepe Üniversitesi - Atılım Üniversitesi
HUKUKTA EN İYİLER
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT VE EKONOMİ
İktisadi, finansal ve toplumsal kararların fayda ve maliyetlerini değerlendirme ve bunları yorumlamayı sağlayan bir karar verme bilimi olan İktisat (Ekonomi); İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde en fazla tercih edilen programlar arasında yer alıyor. Toplam kontenjanı 20 bini aşan bu bölümde en yüksek taban puan 500 seviyesindeyken, kontenjan doluluk oranı yüzde 90'nı geçiyor. İktisat bölümünde son 7 yılda yıllık ortalama yüzde 7'lik bir büyüme söz konusu.
İktisat Kontenjanı en yüksek olan 3 devlet üniversitesi
İstanbul Üniversitesi - İstanbul Üniversitesi İktisat (İ.Ö.) -Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat
İktisat kontenjanı en yüksek olan 3 vakıf üniversitesi
Sabancı Üniversitesi -İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi -Beykent Üniversitesi
Kontenjanı en geniş olan Devlet Üniversiteleri
Anadolu Üniversitesi (AÖF dahil)
İstanbul Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi