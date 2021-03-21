En çok korona vakası artan iller hangileri? Hangi ilde vakalar arttı, hangi ilde azaldı? İl il koronavirüs vaka haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 13-19 Mart'a ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

En çok korona vakası artan iller hangileri?

Haftalık verilere göre büyükşehirlerdeki vaka artışları dikkat çekti. Geçen hafta açıklanan haritaya kıyasla İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 178,25'ten 251,12'ye, Ankara'da 68,53'ten 107,99'a, İzmir'de 78,57'den 111,41'e yükseldi.

En fazla hangi ilde vaka görüldü?

Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Hangi ilde vakalar azaladı?

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

İllerin korona vaka sayısı kaç (13-19 Mart arasındaki vakalar)

İllerin her 100 bin kişide haftalık (13-19 Mart) Kovid-19 vaka sayısı şöyle: "Şırnak (8,18), Siirt (14,2), Hakkari (15,69), Mardin (17,08), Şanlıurfa (18,3), Diyarbakır (18,78), Uşak (19,49), Muş (21,16), Bitlis (23,08), Van (27,41), Batman (28,54), Kars (30,53), Ağrı (41,46), Afyon (47,36), Bingöl (47,56), Denizli (49,38), Sivas (55,83), Kırşehir (61,31), Adana (61,58), Hatay (61,77), Tunceli (63,52), Manisa (64,66), Kahramanmaraş (67,37), Aydın (69,07), Burdur (72,26), Erzurum (72,4), Kırıkkale (73,91), Bayburt (74,47), Isparta (74,49), Bartın (76,89), Nevşehir (79,35), Elazığ (80,11), Mersin (80,7), Zonguldak (81,02), Karabük (84,15), Ardahan (86,31), Gaziantep (87,33), Karaman (89,44), Muğla (92,33), Yozgat (92,82), Düzce (95,28), Bursa (97,14), Bolu (100,38), Niğde (104,4), Gümüşhane (105,15), Iğdır (107,3), Ankara (107,99), Kütahya (111,33), İzmir (111,41), Artvin (113,86), Bilecik (114,3), Eskişehir (116,56), Antalya (119,18), Çankırı (122,64), Erzincan (124,13), Sakarya (124,49), Çorum (138,65), Malatya (140,54), Kırklareli (155,09), Tekirdağ (168,26), Adıyaman (169,81), Kocaeli (176,39), Amasya (194,04), Kayseri (196,07), Kastamonu (197,41), Osmaniye (198,52), Rize (202,41), Çanakkale (202,75), Aksaray (214,42), Edirne (219,49), Trabzon (246,95), Tokat (248,72), İstanbul (251,12), Konya (252,18), Kilis (258,42), Ordu (258,87), Yalova (275,31), Balıkesir (288,16), Sinop (309,06), Giresun (356,35), Samsun (508,97)."

6- 12 Mart arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritası ise şöyleydi:

İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 olmuştu. En fazla korona vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görülürken, en az vakaların görüldüğü ilk iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olmuştu.