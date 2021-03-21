  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs En çok korona vakası artan iller hangileri? Hangi ilde vakalar arttı, hangi ilde azaldı? İl il koronavirüs vaka haritası
Korona Virüs

En çok korona vakası artan iller hangileri? Hangi ilde vakalar arttı, hangi ilde azaldı? İl il koronavirüs vaka haritası

1 Mart’tan itibaren kontrollü normalleşme dönemine girildi. Kontrollü normalleşme ile birlikte vatandaşlarda çok büyük rehavet oluştu. Bunun sonucu da açıklanan günlük korona tablosu ile haftalık illerin vaka sayılarına yansıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen korona vaka sayılarını açıkladı. Peki en çok korona vakası artan iller hangileri? Hangi ilde vakalar arttı, hangi ilde azaldı? İllerin korona vaka sayısı kaç? İşte Sağlık Bakanlığı korona vaka sayıları.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 09:05:00 -
En çok korona vakası artan iller hangileri? Hangi ilde vakalar arttı, hangi ilde azaldı? İl il koronavirüs vaka haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 13-19 Mart'a ait il bazında Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

En çok korona vakası artan iller hangileri?

Haftalık verilere göre büyükşehirlerdeki vaka artışları dikkat çekti. Geçen hafta açıklanan haritaya kıyasla İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 178,25'ten 251,12'ye, Ankara'da 68,53'ten 107,99'a, İzmir'de 78,57'den 111,41'e yükseldi.

En fazla hangi ilde vaka görüldü?

Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Hangi ilde vakalar azaladı?

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

İllerin korona vaka sayısı kaç (13-19 Mart arasındaki vakalar)

İllerin her 100 bin kişide haftalık (13-19 Mart) Kovid-19 vaka sayısı şöyle: "Şırnak (8,18), Siirt (14,2), Hakkari (15,69), Mardin (17,08), Şanlıurfa (18,3), Diyarbakır (18,78), Uşak (19,49), Muş (21,16), Bitlis (23,08), Van (27,41), Batman (28,54), Kars (30,53), Ağrı (41,46), Afyon (47,36), Bingöl (47,56), Denizli (49,38), Sivas (55,83), Kırşehir (61,31), Adana (61,58), Hatay (61,77), Tunceli (63,52), Manisa (64,66), Kahramanmaraş (67,37), Aydın (69,07), Burdur (72,26), Erzurum (72,4), Kırıkkale (73,91), Bayburt (74,47), Isparta (74,49), Bartın (76,89), Nevşehir (79,35), Elazığ (80,11), Mersin (80,7), Zonguldak (81,02), Karabük (84,15), Ardahan (86,31), Gaziantep (87,33), Karaman (89,44), Muğla (92,33), Yozgat (92,82), Düzce (95,28), Bursa (97,14), Bolu (100,38), Niğde (104,4), Gümüşhane (105,15), Iğdır (107,3), Ankara (107,99), Kütahya (111,33), İzmir (111,41), Artvin (113,86), Bilecik (114,3), Eskişehir (116,56), Antalya (119,18), Çankırı (122,64), Erzincan (124,13), Sakarya (124,49), Çorum (138,65), Malatya (140,54), Kırklareli (155,09), Tekirdağ (168,26), Adıyaman (169,81), Kocaeli (176,39), Amasya (194,04), Kayseri (196,07), Kastamonu (197,41), Osmaniye (198,52), Rize (202,41), Çanakkale (202,75), Aksaray (214,42), Edirne (219,49), Trabzon (246,95), Tokat (248,72), İstanbul (251,12), Konya (252,18), Kilis (258,42), Ordu (258,87), Yalova (275,31), Balıkesir (288,16), Sinop (309,06), Giresun (356,35), Samsun (508,97)."

6- 12 Mart arasındaki 'İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı' haritası ise şöyleydi:

İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında COVID-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 olmuştu. En fazla korona vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görülürken, en az vakaların görüldüğü ilk iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin ardından flaş açıklama! Ankara Sözleşmesi geliyor
Gündem

İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin ardından flaş açıklama! Ankara Sözleşmesi geliyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Yaşanan gelişmenin ardından AK Parti Genel Ba..
AB'den peş peşe İstanbul Sözleşmesi açıklaması! Rahatsız oldular
Dünya

AB'den peş peşe İstanbul Sözleşmesi açıklaması! Rahatsız oldular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılan Türkiye'nin kararı, Avrupa'yı rahatsız etti. Avrupa Birliği'nden k..
İsmailağa cemaatinden İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Gündem

İsmailağa cemaatinden İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi sonrası İsmailağa cemaatine bağlı İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan açıklama geldi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay