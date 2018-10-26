0553 313 94 23

En çok kaçak yapı CHP'nin kalesi İzmir'den çıktı!

İmar Barışı uygulamasında 600 bin başvuru ile İzmir, Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı.

26 Ekim 2018 Cuma 11:18
En çok kaçak yapı CHP'nin kalesi İzmir'den çıktı!

Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Selahattin Varan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de başlatılan İmar Barışı uygulamasında İzmir’in son durumu hakkında bilgi verdi.

600 bin başvuru yapıldı

İzmir’de 2,5 milyon civarında yapı stoku bulunduğunu, 1 milyon 300 bin birim yapının İmar Barışı’ndan faydalanması gereken yapılar olduğunu kaydeden Varan, 600 bin başvuru ile İzmir’in Türkiye genelinde ilk sıraya yükseldiğini söyledi.

31 Ekim'de başvurular sona erecek

İmar Barışı müracaatlarının 31 Ekim’de sona ereceğini, 31 Aralık’ın ise para yatırma işlemlerinin son günü olduğunu ifade eden Varan, İmar Barışı’ndan faydalanacak vatandaşlara bir an önce müracaatlarını yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

"Bu fırsat bir daha ele geçmez"

Varan, son günlerde İmar Barışı müracaatlarında hızlı bir artış olduğunu da belirterek, "15 günde yapılan müracaatlar şu anda bir günde yapılıyor. İmar Barışı, 60 yıllık bir beklentinin ürünü. Vatandaşlar beklemeden barıştan faydalansınlar. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Bakanlık da bu konuyu çok önemsiyor." dedi.

31 Aralık'tan sonra yapılan kaçak yapılar yıkılacak

Varan ayrıca, “31 Aralık 2017 itibariyle daha önce yapılmış kırsal ve kentteki kaçak yapılar İmar Barışı’dan faydalanır. 31 Aralık 2017’den sonra yapılan kaçak binalar yıkılacak.” diye konuştu.

En fazla müracaat Bornova ve Buca'dan

Öte yandan İzmir’de İmar Barışı’ndan faydalanan projelerin toplam değeri 700 milyon lirayı aştı. İzmir’de yüzde 18.6 oranla en çok Bornova ilçesinde müracaat yapılırken, Bornova’yı yüzde 12.5 ile Buca takip etti.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 11:18
  1. İzmir
  2. imar barışı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanı duyurdu: Bir yılda 218 bin 950 kişi...
    1. İçişleri Bakanı duyurdu: Bir yılda 218..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
    3. Edepsizlik diz boyu, cinsellik ön..
    4. En çok kaçak yapı CHP'nin kalesi..
    5. 20 bin öğretmen branş ataması ne zaman..
    6. "CHP ve HDP anlaştı! İşte İstanbul..
    7. Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin..
    8. Kartal 'beyaz sayfa' açamıyor!
    9. CHP'nin adayı HDP sever çıktı!
    10. Fenerbahçe'yi 2 golle yıkan Bakkali..
    11. Mike Pompeo'dan Irak'ın yeni Başbakanı..
    12. Google’ın geliri yeni rekor kırdı
    13. Donald Trump'a Çin'den alaycı yanıt!
    14. Van'da 105 kilo eroin ele geçirildi
    15. Apple iCloud kullanıcılarına müjdeli..
    16. Yunanistan'a kötü haber! Yapımı..
    17. Bakan Fatih Dönmez Alman mevkidaşıyla..
    18. Mardin'de 15 yaşındaki çobanın feci..
    19. Cuma namaz saatleri 26 Eylül Cuma..
    20. Okullarda ders saati azalıyor mu?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?
    Kemik kırıkları nasıl çabuk iyileşir?

    Günün Karikatürü

    26 Ekim2018
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Ne hatunlar varmış ki; tedavi için bile örtüsü açılınca sıvıları çözülecek utanca sahiplermiş
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varsın oy kaybedelim, acımayın!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Varsın oy kaybedelim, acımayın!