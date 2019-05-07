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En çok izlenen 10 filmden 5'i yerli

Yılın ilk 4 ayında beyaz perdeye yansıyan filmler arasında ilk 10'u, 5 Türk filmi ve 5 yabancı film paylaştı

07 Mayıs 2019 Salı 15:55
En çok izlenen 10 filmden 5'i yerli

İSTANBUL (AA) - HİLAL UŞTUK - Yılın ilk 4 ayında en çok izlenen 10 filmden 5'i yerli yapım oldu.

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, yılın ilk 4 ayında 22 milyon 8 bin 121 izleyici sinema salonlarında film izledi.

Listenin ilk sırasında yer alan Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği "Organize İşler Sazan Sarmalı", 3 milyon 537 bin 429 kişi tarafından izlendi. Filmden elde edilen gelir ise 54 milyon 842 bin 530 liraya ulaştı.

İlki 2005 yılında vizyona giren "Organize İşler" adlı filmin devamı olan yapım, Asım Noyan ve çetesinin maceralarını konu ediniyor. Komedi ve aksiyon türünü bir araya getiren filmde, Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu, Okan Çabalar, Güven Kıraç ve Ahmet Mümtaz Taylan rol aldı.

Anthony Russo ile Joe Russo'nun yönetmenliğini yaptığı "Avengers: Endgame", vizyonda geçirdiği iki haftada listenin ikinci sırasına girdi.

Robert Downey, Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth'un rol aldığı filmi 2 milyon 116 bin kişi izlerken, yapımdan elde edilen hasılat ise 38 milyon 295 bin lira oldu.

Yönetmenliğini Tuğçe Soysop'un üstlendiği "Can Dostlar", bir milyon 213 binden fazla kişi tarafından izlenerek en çok izlenen üçüncü film oldu. Parklarını Kötü Kazım'ın elinden almak üzere bir araya gelen mahalleli bir grup çocuğun hikayesini işleyen yapımdan 15 milyon 702 bin liralık hasılat elde edildi.

Başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan'ın paylaştığı "Bizim İçin Şampiyon" adlı film, listenin dördüncü sırasında yer aldı. 2018 sonunda vizyona giren film, 1 milyon 110 bini yılın ilk 4 ayında olmak üzere toplam 2 milyon 566 bin kişi tarafından izlendi. Filmden elde edilen gelir ise önceki yılın verileriyle birlikte 34 milyon 135 bine ulaştı.

Brie Larson'ın Carol Denver karakterine hayat verdiği "Captain Marvel" filmi, bir milyon 79 bin kişi tarafından izlenerek, beşinci sırayı aldı. Filmin hasılatı ise 19 milyon 423 bin oldu.

Altıncı sırada yer alan "Çiçero"yu 934 binden fazla kişi izledi. Türk casusu İlyas Bazna'nın hikayesini konu alan yapımdan elde edilen gelir, 11 milyon lirayı buldu.

James Wan'ın yönetmenliğini üstlendiği ve 28 Aralık 2018'de vizyona giren "Aquaman", listenin 7. sırasında yer aldı. Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Randall Park ve Yahya Abdul-Mateen'in rol aldığı yapım, 709 bin 361'i 2019'da olmak üzere toplam bir milyon 100 bini aşkın izleyici tarafından izlendi. Önceki yılın verileriyle birlikte yapımdan elde edilen gelir 17 milyon 398 bin lira oldu.

Animasyon filmler "Ejderhanı Nasıl Eğitirsin 3: Gizli Dünya" filmi 693 bin 447 izleyiciyle sekizinci sırada, "Ralph ve İnternet - Oyunbozan Ralph 2" filmi 684 bin 815 izleyiciyle dokuzuncu sırada yer aldı.

Murat Boz ve Seda Bakan'ın başrollerini paylaştığı "Öldür Beni Sevgilim" filmi ise 668 bin 842 kişilik izleyici sayısıyla 10. sıraya yerleşti. Filmden 9 milyon 790 bin liralık gelir elde edildi.


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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 15:55
  1. Avengers
  2. Çiçero
  3. Film
  4. Murat Boz
  5. organize işler
  6. sinema
  7. şampiyon

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