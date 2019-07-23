En çok göç alan 3’üncü il Antalya

TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, 2018 yılında en fazla göç alan ilin İstanbul olduğunu belirterek, "İstanbul’u sırasıyla 71 bin 337 kişi ile Ankara, 36 bin 674 kişi ile Antalya, 22 bin 660 kişi ile Bursa ve 14 bin 671 kişi ile İzmir takip etti" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Antalya Bölge Müdürlüğü, 2018 yılının uluslararası göç istatistiği verilerini açıkladı.

TÜİK Antalya Bölge Müdürü Abdi Öncel, yurt dışından Türkiye’ye geçen sene göç edenlerin sayısının bir önceki yıla göre yüzde 23,8 artarak, 577 bin 457 rakamına ulaştığını kaydetti.

Bu nüfusun yüzde 52,7’sini erkek, yüzde 47,3’ünü ise kadın nüfus oluşturduğunu vurgulayan Öncel, “Türkiye’ye yurt dışından gelen nüfusun 110 bin 567’si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iken 466 bin 890’nını yabancı uyruklu nüfus oluşturdu” dedi.

Türkiye’ye gelen ve Türkiye’den giden göçün cinsiyete göre dağılımını açıklayan Müdür Öncel, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’ye 2018 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 11,9 ile 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 11,5 ile 20-24 ve yüzde 10,3 ile 30-34 yaş grubu izledi. Diğer yandan Türkiye’den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 15,7 ile yine 25-29 yaş grubu olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 13,2 ile 20-24 ve 30-34 yaş grubu izledi.”

Antalya, 3’üncü sırada yer aldı

2018 yılında göç edenlerin illere göre dağılımında ise 201 bin 957 kişi ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğunu kaydeden Öncel, “İstanbul’u sırasıyla 71 bin 337 kişi ile Ankara, 36 bin 674 kişi ile Antalya, 22 bin 660 kişi ile Bursa ve 14 bin 671 kişi ile İzmir takip etti. Türkiye’den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise 113 bin 430 kişi ile İstanbul’un en fazla göç veren il olduğu görüldü. İstanbul’u sırasıyla 28 bin 410 kişi ile Ankara, 18 bin 408 kişi ile Antalya, 16 bin 789 kişi ile Gümüşhane ve 13 bin 468 kişi ile İzmir izledi” diye konuştu.