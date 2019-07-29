İşte online pazarda en çok aranan ve en çok satan modeller!

Türkiye’de satılan 6 milyon 2. el aracın 1,6 milyonu online pazarda satılıyor. Indıcata, Türkiye online pazarının ilk 6 aylık verilerini açıkladı. Geçtiğimiz seneye paralel şekilde ilk 6 ayda 838 bin 379 adet otomobil ve hafif ticari aracın satıldığı online pazarda Haziran’da ise satışlar yüzde 18 artarak 122 bin 631 adete ulaştı. Bu yılın ilk yarısında dijital pazarda Renault en çok tercih edilen marka oldu.

İlana çıkanların yüzde 75’i satıldı

Geçtiğimiz Haziran’da ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 122 bin 631 adet satış gerçekleşti. 2018 yılı aynı dönemine göre satışlar yüzde 18 oranında arttı. Bu yıln Ocak-Haziran döneminde ise 2. el online toplam binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 838 bin 379 adet satış gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre pazarda yüzde 0,3 artış gerçekleşmiş oldu. Haziran’da ikinci el online pazarında ilana çıkan araçların yüzde 79’u satıldı.Bu yılın ilk 6 ayında ise ilana çıkan araçların yüzde 75’i satıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre ilanı çıkan ve satılan araçların oranı yüzde 2,2 arttı.

Renault dijitalde lider

Yılın ilk yarısında online pazarda en çok tercih edilen 2. el otomotiv markası 115 bin 432 adet satışla Renault oldu. Renault’yu sırasıyla, 109 bin 840 adetle VW, 83 bin 374 adetle Fiat, 83 bin 364 adetle Ford, 45 bin 207 adetle Opel, 44 bin 306 adetle Mercedes-Benz, 41 bin 587 adetle BMW, 37 bin 453 adetle Hyundai, 36 bin 65 adetle Peugeot, 27 bin 731 adetle Toyota izledi. Renault, 2. el online toplam pazarındaki satışların yüzde 14’ünü gerçekleştirirken, bu ilk 10 marka toplam satışların yüzde 74’ünü gerçekleştiriyor. En çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan modelinin satışları sırasıyla, 26 bin 44 adetle VW Passat, 23 bin 749 adetle Ford Focus, 22 bin 39 adetle Renault Fluence, 20 bin 148 adetle Opel Astra, 16 bin 798 adetle Toyota Corolla, 15 bin 821 adetle Fiat Linea, 14 bin 446 adetle BMW 5 serisi, 13 bin 705 adetle Hyundai Accent, 11 bin 464 adetle Mercedes C-Class ve 6 bin 129 adetle Peugeot 301 olarak gerçekleşti. 10 modelin ikinci el online pazardaki satışları toplamı, toplam ikinci el online pazar satışlarının yüzde oluşturuyor.

En hızlı satılan Hyundai

Online 2. el pazarda en fazla satan segment ise 298 bin adetle C segmenti oldu. Online pazarda A segmentinde Hyundai liderlik koltuğunda oturdu. B ve C segmentinde Renault, D segmentinde Volkswagen, E segmentinde BMW ve F segmentinde Mercedes birinci oldu. Satış hızı olarak bakıldığında ise Hyundai 32 günlük ilan süresindeki hızıyla lider oldu. Hyundai’yi 34 günle Renault ve Fiat, 35 günle Ford, 36 günle Peugeot, 37 günle Toyota ve Opel, 38 günle Volkswagen, 50 günle BMW ve 52 günle Mercedes takip etti.

(Yeni Şafak)