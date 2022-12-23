En çok aboneye sahip YouTuber, Twitter'a CEO olmak istiyor... Musk'ın cevabı ise ilginç!

Elon Musk'ın Twitter CEO'luğunu bırakacağını açıklamasının ardından bu göreve aday olan ilginç isimlerin sayısı artıyor.

Ünlü rapçi Snoop Dogg'un ardından YouTuber MrBeast de Twitter CEO'su olmak istediğini söyledi. En çok aboneye sahip YouTuber unvanını taşıyan Jimmy Donaldson dün attığı tweet'te "Yeni Twitter CEO'su olabilir miyim?" diye sordu.

Musk ise şu cevabı verdi:

Bu imkansız değil.

MrBeast son dönemde Musk'ı eleştirmesiyle dikkat çekmişti. Dünyanın en zengin ikinci kişisi, Twitter'daki içerik üreticilerine YouTube'dan daha fazla para vermek istiyor. Donaldson ise 22 Kasım'da Musk'a bunun zor olduğunu söylemişti:

Bunu başarırsan şoke olurum.

Tesla ve SpaceX CEO'su Twitter'daki kullanıcıların platformun rakiplerine yönlendiren bağlantıları paylaşmasını yasaklamış ve birkaç saat sonra geri adım atmıştı.

MrBeast, Musk'ın Twitter yöneticiliğini bırakıp bırakmaması gerektiğine dair anketine bu yasakla ilgili bir ekran görüntüsü gönderip "Böyle şeyler yapmaya devam edeceksen istifa et" demişti.

9 Mayıs'ta Elon Musk "Gizemli bir şekilde ölürsem, sizleri tanımak güzeldi" ifadesini kullanmıştı. Musk, "Bu yaşanırsa Twitter'ı alabilir miyim?" diye soran MrBeast'e "Tamam" yanıtını vermişti.

Anket Musk için olumsuz sonuçlandı

19 Aralık'ta Twitter hesabından anket yayımlayan milyarder, "Twitter başkanlığı görevimden istifa edeyim mi?" diye takipçilerine sormuştu.

17,5 milyondan fazla kişinin oy kullandığı ankette katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.

Musk ise sonuçların ardından "Bu işi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim! Sonrasında sadece yazılım ve sunucu ekiplerini yöneteceğim" ifadesini kullanmıştı.

Video paylaşım platformunda 2012'den beri aktif olan MrBeast, 2018'de az izlenen Twitch yayıncılarına ve YouTuber'lara binlerce dolar bağışlayarak ün kazanmıştı. Donaldson, izleyicilerinin büyük ödüller kazanma şansı elde ettiği yarışmalar düzenliyor.

MrBeast geçen yıl Squid Game düzenlemiş ve kazanana 500 bin dolar hediye etmişti.

Son döneme damgasını vuran Donaldson, 2021'de YouTube'dan 54 milyon dolar kazanarak tüm rakiplerini geride bırakmayı başarmıştı.

Snoop Dogg, Musk'ı tiye aldı

ABD'li rapçi Snoop Dogg da Musk'ın anketinin ardından işinsanını tiye alarak "Twitter'ı yönetmeli miyim?" sorusuyla anket yapmıştı. 3 milyondan fazla kullanıcının yüzde 81'i, Snoop'un anketine "Evet" yanıtını vermişti.

Independent Türkçe, Insider, Rolling Stone

Derleyen: Uğurcan Yıldız