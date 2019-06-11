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En Çevreci Üniversiteler Sıralamasında AÜ ilk üçte

Akdeniz Üniversitesi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sayesinde gerçekleştirilen otomasyon ile ‘kağıtsız ofis’ konseptine geçen üniversitelerin çevreye sağladığı katkının değerlendirildiği sıralamada Türkiye üniversiteleri arasında 3.

11 Haziran 2019 Salı 15:05
En Çevreci Üniversiteler Sıralamasında AÜ ilk üçte

Akdeniz Üniversitesi, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sayesinde gerçekleştirilen otomasyon ile ‘kağıtsız ofis’ konseptine geçen üniversitelerin çevreye sağladığı katkının değerlendirildiği sıralamada Türkiye üniversiteleri arasında 3. oldu. EnVision tarafından ‘En Yeşil Ofis’ adıyla gerçekleştirilen özel bir araştırma ile belirlenen sıralamanın yükseköğretim kategorisi sonuçları, Dünya Çevre Günü öncesinde belli oldu.


Yükseköğretim Kurulu (YÖK) listesinde yer alan toplam 206 üniversiteden 105’inin değerlendirmeye alındığı araştırma, Türkiye’deki üniversitelerin çevreci yönünü gözler önüne sermesi açısından önem taşıyor. Söz konusu 105 üniversitede yapılan araştırmada, Elektronik Belge, Form ve Süreç Yönetim Sistemi’ne geçilmesinin ardından, kağıt tüketiminde yaşanan ciddi azalma neticesinde, sağlanan kağıt tasarrufu ve buna bağlı olarak kurtarılan ağaç sayıları dikkat çekti.


Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, ‘Akdeniz Üniversitesi olarak ülkemizdeki en çevreci üniversiteler sıralamasında üçüncü sırada yer almak bizleri gururlandırdı. EnVision tarafından ‘En Yeşil Ofis’ adıyla gerçekleştirilen değerlendirmeye göre Üniversitemizin Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sayesinde 3000’e yakın ağacın kesilmesini önlediği ve yaklaşık 60 tona yakın atık oluşmasını da engellediği belirlendi. Çevreye duyarlı ve Sıfır Atık projesi destekçisi bir üniversite olarak küçük bir orman denilebilecek kadar ağacın kesilmesini önlediğimiz ve atıklardan bir tepe oluşmasını engellediğimiz için büyük bir mutluluk duyduk.”dedi.


Akdeniz Üniversitesi olarak çevre korunmasına yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini ifade eden Rektör Ünal, çevre temizliği, sıfır atık projesi gibi konulardaki uygulamaların yanısıra konferans, sempozyum, paneller ve bilimsel çalışmalarla bu konudaki farkındalığın artmasına gayret ettiklerini belirtti. Ayrıca 22 yıldır bir gelenek haline gelen Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri ile çevreye duyarlı kişi ve kurumları ödüllendirerek bu konuda iyi örneklerin çoğalmasına katkı sağladıklarını dile getiren Rektör Ünal, “Özverili çalışmalarından dolayı başta Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM) Müdürü Prof. Dr. Şule Orman olmak üzere tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:05
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