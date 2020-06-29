En cahilinin bile en çok konuştuğu konu “din”
Gazetemiz okurlarından Hacı Ahmet Ünlü, "En cahilinin bile en çok konuştuğu konu 'din" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.
Hacı Ahmet Ünlü
Yıllarca kendi bedenini, arsızca ticaretini yapan #hülyaavşar soyunurken özgürlük, örtününce gerici diye adlandırdığınız....
Fikir hürriyetiniz koyduğunuz kanunlar gibi bâtıl.. Eğer ölürken defin işlerinizi ALLAH’ın kitabına göre yapıp, yaşarken o KİTABIN kanunlarına göre giyinenlere #öcü derseniz, ben gömüleceğiniz gün başvuracağınız KİTAP’ta ALLAH (C.C) #cilbab hakkında ne diyor başvuralım derim..
Siz her ne kadar kabul etmezseniz de;
Yaratan ALLAH (C.C), yaşam şekli belirlemeye muktedir olan yegâne mercidir.
(Ahzap süresi, Ayet 59)
Bismillahirrahmanirrahim
Ey peygamber!! Hanımlarına, kızlarına, müminlerin hanımlarına söyle, dışarıya çıkarken (cilbablarını) üzerine alıp örtünsünler..