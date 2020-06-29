En cahilinin bile en çok konuştuğu konu “din”

Hacı Ahmet Ünlü

Yıllarca kendi bedenini, arsızca ticaretini yapan #hülyaavşar soyunurken özgürlük, örtününce gerici diye adlandırdığınız....

Fikir hürriyetiniz koyduğunuz kanunlar gibi bâtıl.. Eğer ölürken defin işlerinizi ALLAH’ın kitabına göre yapıp, yaşarken o KİTABIN kanunlarına göre giyinenlere #öcü derseniz, ben gömüleceğiniz gün başvuracağınız KİTAP’ta ALLAH (C.C) #cilbab hakkında ne diyor başvuralım derim..

Siz her ne kadar kabul etmezseniz de;

Yaratan ALLAH (C.C), yaşam şekli belirlemeye muktedir olan yegâne mercidir.

(Ahzap süresi, Ayet 59)

Bismillahirrahmanirrahim

Ey peygamber!! Hanımlarına, kızlarına, müminlerin hanımlarına söyle, dışarıya çıkarken (cilbablarını) üzerine alıp örtünsünler..