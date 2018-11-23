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"En büyük zenginliğimiz gençlerimiz"

Türkiye genelindeki camilerde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "En büyük zenginliğimiz gençlerimiz" konulu cuma hutbesi okundu- Hutbeden:- "Genç yüreklerle iletişim kanallarımızı kapattığımızda, nice sahte kurtarıcılar ve sanal alemler onlara kapılarını açmaktadır. Cazip ve eğlenceli görünen, geçici menfaatler öneren başıboş bir dünya, gençlerin aile ve toplumdan kopmasına, mahremiyet sınırlarının çiğnenmesine ve bağımlılık tuzağına düşmesine sebep olacaktır"- "Bu durumda bize düşen, ister sanal alemde isterse gerçek dünyada kurulan bütün tuzakları boşa çıkarmak için gençlerimize rehberlik etmek, onları inanç ve medeniyet değerlerimizle buluşturmak olmalıdır"

23 Kasım 2018 Cuma 13:23
"En büyük zenginliğimiz gençlerimiz"

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye genelindeki camilerde okunan cuma hutbesinde, gençlerle kurulan iletişimin önemine ve gençlere yönelik tehlikelere dikkat çekildi.

"En büyük zenginliğimiz gençlerimiz" konulu cuma hutbesi, Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Hutbede, Hazreti Muhammed'in, neşeyi ve huzuru Rabbine kullukta bulan gencin, ideal bir genç olduğunu bildirdiği, iffetini koruyan ve gönlü mescitlere bağlı gencin, mahşer günü Allah'ın arşının gölgesinde gölgeleneceğini müjdelediği belirtildi.

Gençliğin, hayallerin, heyecanın, merak ve arayışın en yoğun olduğu dönem, ömrün en verimli ve değerli çağı olduğu bildirilen hutbede, bu yaşların, dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmanın, yorulmaksızın çalışarak iyiliği çoğaltmanın zamanı olduğu ifade edildi.

Müminin, gençliğini nerede ve nasıl harcadığından sorguya çekileceği bilinciyle hareket etmesi ve bu nimetin kıymetini bilmesi gerektiği vurgulanan hutbede, şunlar kaydedildi:

"Her asırda olduğu gibi günümüzde de gençlerimizi kuşatan bazı sorunlar bulunmaktadır. Onların ümit ve ideallerini çalmak, heyecan ve enerjilerini istismar etmek isteyen hain eller vardır. Genç yüreklerle iletişim kanallarımızı kapattığımızda, nice sahte kurtarıcılar ve sanal alemler onlara kapılarını açmaktadır. Cazip ve eğlenceli görünen, geçici menfaatler öneren başıboş bir dünya, gençlerin aile ve toplumdan kopmasına, mahremiyet sınırlarının çiğnenmesine ve bağımlılık tuzağına düşmesine sebep olacaktır. Gençlerimizi tehdit eden bir diğer problem, zararlı akımlar ve zehirli ideolojilerdir. Ailesinden yeterli ilgi ve sevgiyi göremeyen, sorularına ikna edici cevaplar bulamayan, kendisini yalnız ve desteksiz hisseden gençlerimiz, İslam'ı temsil ettiklerini iddia eden din tacirlerinin, bozgunculuk yapan ve kan döken hain şebekelerin hedefi olmaktadır. Bu durumda bize düşen, ister sanal alemde isterse gerçek dünyada kurulan bütün tuzakları boşa çıkarmak için gençlerimize rehberlik etmek, onları inanç ve medeniyet değerlerimizle buluşturmak olmalıdır."

Hutbede, genç nesiller için en büyük tehlikelerden birinin de hayatın anlamını, var oluşun gayesini kaybetmeleri, beden ve ruh sağlığının en büyük düşmanı olan zararlı alışkanlıklara ve teknoloji bağımlılığına müptela hale gelmeleri olduğu belirtildi.

İslam'a, Kuran'a, ve Hazreti Muhammed'in sünnetine sımsıkı sarılmak ve gençlere sahip çıkmanın en önemli öncelik olması gerektiği aktarılan hutbede, "Gençlerimiz bir milletin geleceği, en büyük imkanı ve zenginliğidir. Gençliğine sahip çıkıp onları eğitimli ve güzel ahlaklı bir şekilde yetiştiren toplumlar geleceklerini inşa etmiş demektir." ifadesine yer verildi.

hutbede, milletin ve ümmet-i Muhammed’in bekası için gençleri anlamak ve onlara değer vermek gerektiği vurgulanarak onların düşüncesini, hayat tarzını, giyim kuşamını yargılayarak dışlamak yerine, hepsine kucak açmak, kendilerini keşfetmelerini sağlayacak bir rol model olmak gerektiği kaydedildi.

Şuurlu nesiller için gençleri sahih din bilgisiyle ve kültürüyle donatmak gerektiği ifade edilen hutbede, "Çağımızın gençlerine Resul-i Ekrem gibi yaklaşabilir, onun metodu ile İslam'ı temsil ve tebliğ edebilirsek bu asırda da ashabın gençlerine dost olacak yiğitler çıkacağını asla unutmamalıyız." ifadesine yer verildi.




Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 13:23
  1. Cuma hutbesi
  2. Diyanet işleri Başkanlığı
  3. Gençlik

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