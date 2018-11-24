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"En büyük katkıyı öğretmenlerden bekliyoruz"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran:- "2023 Eğitim Vizyonu'nun yürümesinde ve başarılı olmasında en büyük katkıyı öğretmenlerden bekliyoruz"- Emekli tarih öğretmeni Özgül Dağ:- "Nefreti, öfkeyi, ötekileştirmeyi dünyaya hakim kılmak isteyen birtakım güçlerin karşısında sevgiyi ve hoşgörüyü hakim kılandır öğretmen"

24 Kasım 2018 Cumartesi 21:28
"En büyük katkıyı öğretmenlerden bekliyoruz"

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, "2023 Eğitim Vizyonu'nun yürümesinde ve başarılı olmasında en büyük katkıyı öğretmenlerden bekliyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinlikleri kapsamında, 81 ilden Ankara'ya gelen 130 öğretmene, Başkent Öğretmenevi'nde yemek verildi.

Yemekte konuşan Bakan Yardımcısı Safran, "2023 Eğitim Vizyonu" ile milli eğitim yol haritasını belirlediklerini anlattı. Eğitimin kalitesinin gelişmesinde öğretmenlerin önemine işaret eden Safran, "2023 Eğitim Vizyonu" çerçevesinde yapacakları çalışmalarla öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ciddi bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Safran, "2023 Eğitim Vizyonu'nun yürümesinde ve başarılı olmasında ne büyük katkıyı öğretmenlerden bekliyoruz. Vizyonun omurgası olarak da öğretmenleri görüyoruz. Burada bulunan yaklaşık 130 öğretmen, milyonlarca öğretmenin ruhunu, duygularını paylaştığını bize yansıtıyor. Sizin de gittiğiniz illerde, bizim duygularımızı öğretmen arkadaşlarınıza yansıtacağınızdan en ufak bir şüphemiz yok." diye konuştu.

Program konuşan emekli tarih öğretmeni Özgül Dağ da, bütün öğretmenlerin kalbinin aynı duyguyla attığını, öğrencilere bilgiye ulaşmayı, insan olmayı, sevmeyi, şefkati, merhameti öğrettiklerini dile getirerek "Öğretmen en çok sevmeyi, kainatın anlamını, yaradılışın sırrını, hayatın özünün sevgi olduğunu öğretir. Nefreti, öfkeyi, ötekileştirmeyi dünyaya hakim kılmak isteyen birtakım güçlerin karşısında, sevgiyi ve hoşgörüyü hakim kılandır öğretmen." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, Ankara Keçiören Hacı Mustafa Tarman Ortaokulu öğrencileri "seymen" gösterisi yaptı.

Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ile Bakanlık yetkilileri katıldı.


Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 21:28
  1. 24 Kasım Öğretmenler Günü
  2. meb
  3. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran
  4. Mİlli Eğitim Bakanlığı

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