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"En büyük hedefimiz 2023'te daha müreffeh bir ülkeye ulaşmak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeşitli temaslarda bulunmak için Kars'a gitti.

17 Mart 2019 Pazar 14:56
"En büyük hedefimiz 2023'te daha müreffeh bir ülkeye ulaşmak"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Hepimizin en büyük hedefi 2023'te daha büyük, kalkınmış, müreffeh bir ülkeye ulaşmak." dedi.

Çeşitli programlar kapsamında Kars'a gelen Bakan Selçuk, esnaf ziyaretinin ardından Valiliği ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Selçuk, daha sonra burada düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Selçuk, toplantıdan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlık tarafından yürütülen proje ve çalışmaları, Vali Türker Öksüz, Kars milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç ve ilgili kurum amirleriyle konuştuklarını söyledi.

Kars'ın "zafer madalyası" ile Anadolu'da ilk "gazilik" unvanı bulunan şehir olduğunu belirten Selçuk, "Buradaki yatırımları artırmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda huzurevimiz bitti, bu sene inşallah bir sosyal hizmetler merkezimiz daha açılacak." diye konuştu.

Bakanlık olarak AK Parti iktidarları döneminde büyük çalışmalara, başarılara imza attıklarını vurgulayan Selçuk, "Sosyal yardım bütçemizi 21 kat artırdık, 17 yılda 2 milyar lira olan sosyal yardım bütçemiz, geçen sene 43 milyar olarak gerçekleşti. Bugüne kadar da toplamda 290 milyar tutarında, vatandaşlarımıza sosyal yardım ulaştırdık." dedi.

- "İstihdam seferberliğine Cumhurbaşkanımızla ivme kazandırıyoruz"

Şu anda 513 bin yaşlı ve engelli vatandaşın evde bakım desteğinden yararlandığını dile getiren Selçuk, Türkiye çapında 123 bin çocuğa da sosyal ekonomik destek verdiklerini bildirdi.

Geçen yıl sonunda asgari ücretin, işçi ve işverenin uzlaşısıyla, yüzde 26 gibi yüksek artışla 2 bin 20 lira olduğunu anlatan Selçuk, "Bu sene Türkiye'de istihdam seferberliğine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ivme kazandırıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, Kars'ta yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Teşvik programlarımız var, istihdamı artırmaya yönelik. AK Parti döneminde Kars'ta 9 bin iş yerimizde yaklaşık 130 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Aktif sigortalı sayısı da son 17 yılda Kars'ta yüzde 47 arttı. Şehrimizde şu anda aktif sigortalı sayısı 50 bin civarında. Bu Toplum Yararına Çalışma Programı, istihdamı artırıcı diğer çalışmalarımızla olsun, Kars'taki istihdam sayısının 2019-2020'de daha da artacağına inanıyoruz."

Kars'ın potansiyelini el birliğiyle ortaya çıkaracaklarını belirten Selçuk, "Hepimizin en büyük hedefi 2023'te daha büyük, kalkınmış, müreffeh bir ülkeye ulaşmak. Kars da turizmi, kültürü, geçmişi, tarihiyle buna namzet illerden biri." dedi.

Selçuk, "Huzurevimiz açılıyor, İŞKUR hizmet binamız açılıyor, yeni bir sosyal hizmet merkezimiz açılıyor, Toplum Yararına Çalışma Programı'nda öngördüğümüz rakamı iki katına çıkarıyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 14:56
  1. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  2. Kars

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