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En büyük hayali, işitme engellilere yol göstermek

- İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı'yla uluslararası dereceler elde eden Ayşenur Çankaya, bu kez yine milli olduğu hentbolda ay-yıldızlı bayrağı birincilik gönderinde dalgalandırmak istiyor - Ayşenur Çankaya: "Milli takımda en yüksek başarıları elde etmek istiyorum"- "En büyük hayalim, beden eğitimi öğretmeni olarak, işitme engelli çocukları spora yönlendirmek ve benim geçtiğim yolların onlara örnek olmasını sağlamak"

30 Mart 2019 Cumartesi 11:14
En büyük hayali, işitme engellilere yol göstermek


MUĞLA (AA) - OSMAN AKÇA - İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı'yla uluslararası dereceler elde eden Ayşenur Çankaya, bu kez yine milli olduğu hentbolda şampiyonluklar yaşamak istiyor.

Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübünün milli sporcusu Ayşenur Çankaya, çocukluğunda erkeklerle oynadığı futbola merak sardı. Antrenörü ve öğretmeni sayesinde yeteneğini keşfeden 22 yaşındaki Çankaya, 2014'te İşitme Engelliler Kadın Futsal Milli Takımı'na, 2015'te de futbolda milli takıma seçildi.

Ayşenur Çankaya, İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımı'yla 2015'te dünya dördüncülüğü, 2017'de olimpiyat beşinciliği, aynı yıl Avrupa Şampiyonası'nda dördüncülük yaşadı.


- Hem futbolda hem hentbolda milli oldu


2018'de bütçe sıkıntısı nedeniyle kadınlar futbol branşında faaliyet durdurulunca hentbola geçiş yapan Ayşenur Çankaya, bir süre sonra İşitme Engelliler Kadın Hentbol Milli Takımı'na seçildi.

Brezilya'da 12-22 Temmuz 2018'de yapılan İşitme Engelliler Dünya Hentbol Şampiyonası'nda ikincilik yaşayan sporcu, Türkiye'yi bundan sonra da en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Milli sporcu Çankaya, yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır futbol oynadığını söyledi.

Sekizinci sınıfa kadar erkeklerle futbol oynadığını belirten Çankaya, lise yıllarında beden eğitimi öğretmeninin kendisini 2011'de Isparta Spor Lisesine yönlendirdiğini anlattı.

Spor lisesini kazandıktan sonra futbol alanında antrenörü Oğuzhan Yalçın'ın katkılarıyla yeteneğinin ortaya çıktığına dikkati çeken Çankaya, "2014 yılında bir arkadaşımın isteğiyle Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübüne transfer oldum. Buradaki ilk maçımdan sonra milli takıma seçildim. Dört sene futbol milli takımında devam ettim. Aynı zamanda Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübünde 2016-2017'de üst üste iki futbol şampiyonluğum oldu." diye konuştu.

Çankaya, 2018'de bütçe sıkıntılarından dolayı kadın futboluna ara verilince, spor hayatına hentbol branşında devam etme kararı aldığını söyledi.

İşitme engelli milli sporcu Çankaya, "En büyük hayalim, beden eğitimi öğretmeni olarak, işitme engelli çocukları spora yönlendirmek ve benim geçtiğim yolların onlara örnek olmasını sağlamak." ifadesini kullandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Çankaya, kulüp olarak en büyük sıkıntılarının bütçe ve sponsor eksikliği olduğunu dile getirdi.


- "Başarılarımıza biraz daha kulak verilmesini istiyoruz"


Ayşenur Çankaya, Muğla genelinde başarılarının önemsenmediğine işaret etti.

Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübünün başarılarına kulak verilip, kendilerine destek olunmasını isteyen Çankaya, şunları kaydetti:

"Her destek, emin olsunlar ki iki kat başarı getirecek. Kulübün toplam 28 milli sporcusu bulunuyor. İşitme engelliler olarak başarılarımıza biraz daha kulak verilmesini istiyoruz. Milli takımda en yüksek başarıları elde etmek istiyorum. Hedefim, uluslararası organizasyonlarda Türk bayrağımızı dalgalandırmaktır."

Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mesut Yıldırım ise Ayşenur Çankaya'nın başarısının kendileri için mutluluk verici olduğunu söyledi.

Yıldırım, kulüp olarak spor branşlarında yeni başarılara imza atmak istediklerini, bunun için de destek beklediklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:14
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