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"En büyük eroin operasyonu" sanıklarına 169,5 yıl hapis istemi

"Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar" olarak kayıtlara geçen, Erzurum'daki 1 ton 535 kilogramlık eroin operasyonuyla ilgili, aralarında uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu iddia edilen Mehmet Zeki Fidan'ın da bulunduğu 7'si tutuklu 8 kişi hakkında 169 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı

28 Temmuz 2019 Pazar 18:08
"En büyük eroin operasyonu" sanıklarına 169,5 yıl hapis istemi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir tırda 1 ton 535 kilogramlık eroin ele geçirilmesiyle ilgili, aralarında uyuşturucu şebekesi elebaşı olduğu iddia edilen Mehmet Zeki Fidan'ın da bulunduğu 7'si tutuklu 8 kişi hakkında 169 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucu, 24 Ocak'ta Erzurum-Erzincan kara yolu üzerindeki Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdurulan ve İran'dan İstanbul'a giden tırda 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı.

"Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktardaki eroin" olarak kayıtlara geçen olayla ilgili, Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 54 sayfalık iddianamede, uyuşturucu satıcılarının uyuşturucuları taşımak için kullandığı yöntem, kriptolu cep telefonu ve özel mesajlaşma programının deşifre edildiği belirtildi.

İddianamede, tutuklu sanıklardan gümrükteki şirket ortakları Ahmet Özdemir ve Erdal Ergi ile organizatör Hacı Karahan hakkında, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 162 yıla kadar, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır ve şebeke elebaşı Mehmet Zeki Fidan hakkında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 166 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Tutuklu sanık organizatör Saruhan Özçelik hakkında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" ve "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 169 yıl 6 aya kadar hapis istenen iddianamede, ayrıca tutuksuz yargılanan gümrük şirketi çalışanı Mazlum Özdemir'in de "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından 162 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

- Olayın geçmişi

Erzurum'da 24 Ocak tarihinde, İran'dan yola çıkıp Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda girerek İstanbul istikametine giden Ş.D. idaresindeki tır, polislerce Erzurum-Erzincan kara yolunun Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdurulmuştu.

Tırın dorsesinde bulunan 17 çuval içinde, mimaride ve demir yapımında kullanılan mermer taşlar arasına saklanan 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmiş, tır sürücüsü Ş.D. gözaltına alınmıştı.

Yakalanan uyuşturucuyu tırdan bir kamyona yükleyerek emniyete götüren polis ekipleri, şebekenin diğer mensuplarını yakalamak için operasyona devam etmişti.

Ekipler, operasyon kapsamında söz konusu tırı İstanbul'a buluşma noktasına götürmüştü.

İstanbul'da uyuşturucuyu teslim alacaklarını düşünerek buluşma noktasına gelen Saruhan Özçelik ve Hacı Karahan ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçmaya çalışan şebeke elebaşı Mehmet Zeki Fidan gözaltına alınmıştı.

Erzurum polisinin oluşturduğu özel ekip ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü timlerince yakalanan 3 zanlı da İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen özel jetle Erzurum'a getirilmişti.

Zanlılardan Saruhan Özçelik'in aracındaki aramalarda, suç geliri olduğu değerlendirilen 27 bin 800 dolar ve 100 avro ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 18:08
  1. Cumhuriyet tarihinde yakalanan en büyük eroin
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  4. iddianame

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