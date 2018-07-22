Kılıçdaroğlu'na en büyük destek teyze oğlundan: Muharrem lider bile değil!

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Kurultay tartışmalarıyla koltuğu sallanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na en büyük destek, teyzesinin oğlu olan CHP Tunceli eski milletvekili Hüseyin Aygün'den geldi.

24. Dönem'de Kılıçdaroğlu tarafından akraba kontenjanından milletvekili yapılan Hüseyin Aygün, CHP genel başkanlığına seçildikten sonra en zor günlerini yaşayan 'Kemal Abi'sine sadakatini gösterdi. CHP'li Aygün, Kılıçdaroğlu ile ilgili tartışmalara Twitter'dan katıldı.

Partililerce Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yöneltilen '9 seçim kaybetti gitsin' biçimindeki eleştirilere Twitter hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösteren Aygün, Muharrem İnce'nin daha lider olmadan 3 seçim kaybettiğini belirterek bu durumun tek ölçü olamayacağını belirtti.

'UNUTMAYIN DAHA LİDER BİLE DEĞİL'

Evin uslu çocuğu Aygün, Kılıçdaroğlu'na yöneltilen eleştirilere Twitter'dan çıkışarak, "Muharrem İnce daha lider olmadan 3 seçim kaybetti.. 2 kez genel başkanlık, 1 kez cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti.. Unutmayın daha lider bile değil.." ifadelerini kullandı.

'KEMAL ABİ'SİNİ GEÇMİŞTE ÇOK SIKINTIYA SOKTU

CHP eski milletvekili Hüseyin Aygün, geçmişte yaptığı açıklamalarla CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu zor durumda bırakmıştı. Aygün'ün Dersim olaylarıyla ilgili yaptığı, "Dersim Katliamı'nın sorumlusu devlet ve CHP'dir. Atatürk de bu olaylardan haberdardır" şeklindeki açıklamaları CHP'de krize neden olmuştu.

PKK'LI TERÖRİSTLERE 'ÇOK SAYGILI ÇOCUKLAR' DEDİ

Seçim bölgesi Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2012 yılında terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Aygün, teröristler tarafından serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Oradaki çocuklar gencecik çocuklar, bu ülkenin insanları" demişti. Teröristlerin 'duygusal ve saygılı' olduklarını söyleyen Aygün, "Çok saygılı ve duygusal bir vedaydı. Bana ya Hüseyin abi ya da Hüseyin arkadaş olarak seslendiler. Sıklıkla abi diyorlardı. Ellerinde silah olan insanlar yönünden barış isteğinin dile getirilmesi bence çok önemli. 6-7 kişilik genç bir gruptu. Çok saygılı çocuklardı. 'Burada kardeşlerinin olduğunu sakın unutma abi' dediler. Sarıldılar, öptüler." ifadelerini kullanmıştı.

KILIÇDAROĞLU HEP ARKASINDA DURDU

Aygün'ün PKK'yı övücü ifadelerini insani olarak niteleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da teyzesinin oğlu Aygün'e destek çıkarak, “Ne var bunda? İnsani olarak yaşadığı her şeyi anlattı. İnsani bir duruş sergiledi. Kendisinin arkasındayım” demişti.

POLİSLERE 'EŞEK BİLE DEĞİLLER' DEMİŞTİ

Hüseyin Aygün, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısında yaptığı konuşmada "Sivil polis oldukları yüzlerinden anlaşılıyor, çünkü insandan çok eşyaya benziyorlar" demişti. Gazetecilerin "eşek mi dediniz eşya mı dediniz" sorusuna ise "Hayır eşek demedim, eşya dedim, eşek en azından işimize yarıyor" diye yanıt vermişti.

'KURTULUŞ SAVAŞI'NDA ETNİK TEMİZLİK YAPILDIĞI' İFTİRASINDA BULUNDU

Milli Mücadele dönemine dahi dil uzatarak alçakça açıklamalar yapan Aygün, "Kurtuluş Savaşı'nda etnik temizlik yapıldı" iftirasında bulunmuştu.

SAVCI KİRAZ'I ŞEHİT EDEN TERÖRİSTİN AİLESİNE TAZİYEYE GİTTİ

Terör seviciliğini gizlemeye gerek duymayan Aygün, 2015 yılında makamında rehin alınarak şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerinden olan ve polisle girdiği çatışmada öldürülen DHKP-C'li terörist Şafak Yayla'nın evine de taziye ziyaretinde bulunmuştu.

Terör örgütü PKK'ya verdiği desteği gizleme gereği bile duymayan Aygün, PKK'lı terörist Sakine Cansız'ın cenazesine de katılmıştı.