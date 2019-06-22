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En büyük balığı yakalama yarışması

Çorlu’da bu yıl 5.

22 Haziran 2019 Cumartesi 17:02
En büyük balığı yakalama yarışması

Çorlu’da bu yıl 5.’si düzenlenen olta balıkçılığı turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Gencinden yaşlısına, kadın erkek yüzlerce amatör balıkçı en büyük balığı yakalamak için çaba sarf etti.


Çorlu Gölbaşı Gençlik Parkı’nda düzenlenen ve balık tutmayı seven vatandaşların dört gözle beklediği Olta Balıkçılığı Turnuvası her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun bir katılımla düzenlendi.


Çorlu Belediyesi ev sahipliğine düzenlenen yarışmaya katılan balıkçılar en büyük ve en ağır balığı yakalamak için birbirleriyle kıyasıya yarıştılar.


Turnuvanın en dikkat çeken balıkçısı 70 yaşındaki Nigar Güloğlu oldu


Hemen her yaş grubundan yarışmacının boy gösterdiği yarışmaya katılanlar arasında en dikkat çeken isimlerden biri de 70 yaşındaki Nigar Güloğlu oldu. Kızları ve torunları ile Gölbaşına gelen yaşlı kadın bir yandan göl kıyısında kahvaltısını yaparken diğer yandan oltasını suya bırakarak en büyük balığı yakalamaya çalıştı. Balık merakının çok eskiye dayandığını kaydeden yaşlı kadın, “Köylerimizde derelerde balık tutmaya başlamıştım. Şimdi de aynı merakım ve heyecanım sürüyor. En büyük balığı yakalamak için çalışıyorum” dedi. 70 yaşındaki balıkçıyı torunları da meraklı gözlerle izledi.


Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı, “Her yıl düzenliyoruz”


Her yıl düzenlenen ve sonunda dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller, kupa ve madalyaların verileceği yarışma ile ilgili olarak bilgiler veren Çorlu Belediyesi’nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden sorumlu başkan yardımcısı Kemaleddin Avcı, “Her yıl düzenlediğimiz yarışmamızda 5. Yılımızdayız. Normal zamanlarda balık tutmanın yasak olduğu Gölbaşı Gençlik Parkı’nda bu yarışmayı her yıl düzenliyoruz. Bu sayede hem balık popülasyonunu dengede tutmayı amaçlıyoruz hem de balıklarda hastalık ya da zehirlenme gibi farklı bir durum olup olmadığını gözlemleme imkanımız oluyor” dedi.


Olta balıkçılığı turnuvasına ilginin her yıl arttığını ve sadece Çorlu’dan değil Çorlu dışından da katılımcıların olduğunu kaydeden Avcı, “Yılda bir kez düzenlediğimiz organizasyonla ilgili sayının arttırılması talebi var. Her yıl yaz döneminde yaptığımız etkinliği önümüzdeki kış dönemi için de hayata geçirmeye çalışıyoruz. Böylece etkinliğimiz her yıl iki defa tekrarlanacak” diye konuştu.


Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Kemaleddin Avcı ayrıca dereceye girenlere olta takımı, kupa ve madalya takdim edeceklerini de sözlerine ekledi.


3 günlük etkinliğin bir günü en büyük balığı yakalama aktivitesi ile geçerken diğer günler de amatör balıkçılar gölette serbest avlanma yapabiliyorlar.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 17:02
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