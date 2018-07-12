0553 313 94 23

En bilinen 'kedicikler' firar etti! Her yerde aranıyorlar

Adnan Oktar dün sabah saatlerinde yapılan büyük bir operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyonun hedefinde 106’sı kadın 235 kişi vardı. 'Kedicik' denen kadınlardan çoğu dün gözaltına alındı ama bir kısmı da kaçtı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 10:25
En bilinen 'kedicikler' firar etti! Her yerde aranıyorlar

İddialara göre kaçanlar arasında Ayça Gökçaylar var. Bir diğer kaçan isimse Serap Akıncıoğlu. Akıncıoğlu, bir dönemin gözde mankenlerinden biriydi.

Oktar'ın sosyal medyada en çok dikkatleri çeken 'kediciği' Tülay Kumaşçı da kaçtığı söylenen isimler arasında... İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu olan Kumaşçı, Adnan Oktar'la bir arkadaşı aracılığıyla tanışıp bir daha da ayrılmadığını söylemişti.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 10:25
  1. adnan hoca
  2. kedicik
  3. adnan oktar

YORUM YAZ

  • maraşlımaraşlı7 sa önce
    Hırsız içerden olunca kapı kilit tutmazmış . bu o.pulara içerden birileri haber uçurmuştur. Anlaşılan daha bu buzdağının görünen kısmı , bu şerefsizlerin daha çok pisliği çıkacak
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

On Numara TelefonHonor 10 Türkiye’de Sadece Hepsiburada’da satışta
  1. On Numara TelefonHonor 10 Türkiye’de..
  2. Peynirli ıspanaklı börek tarifi
  3. Elon Musk durmuyor! Yeni projesini..
  4. Yasin Öztekin Bursaspor'a gidecek mi?..
  5. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
  6. Altının kilogramı 192 bin 900 liraya..
  7. Adana'da sosyal medyadan terör..
  8. Barcelona'dan flaş transfer! Genç..
  9. Meclis Başkanı kim oldu? 27. dönem..
  10. Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu..
  11. Bitki çayları ne sıklıkla..
  12. Silivri TOKİ kura sonuçları isim..
  13. 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
  14. Zirvede aşağıladı! İki ülke Amerika'ya..
  15. Besin alerjisi hakkında bilmeniz..
  16. Trump'a büyük şok! İki ülke ABD'ye..
  17. Fenerbahçeli yıldız oyuncuya dev teklif!
  18. Hırvatistan'da "milli formalı" devlet..
  19. Bursaspor’dan Öztekin açıklaması
  20. Kafa travmalarında bu belirtileri..
Hadım edilen sapık için flaş karar
Hadım edilen sapık için flaş karar
Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı