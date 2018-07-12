En bilinen 'kedicikler' firar etti! Her yerde aranıyorlar
Adnan Oktar dün sabah saatlerinde yapılan büyük bir operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyonun hedefinde 106’sı kadın 235 kişi vardı. 'Kedicik' denen kadınlardan çoğu dün gözaltına alındı ama bir kısmı da kaçtı.12 Temmuz 2018 Perşembe 10:25
İddialara göre kaçanlar arasında Ayça Gökçaylar var. Bir diğer kaçan isimse Serap Akıncıoğlu. Akıncıoğlu, bir dönemin gözde mankenlerinden biriydi.
Oktar'ın sosyal medyada en çok dikkatleri çeken 'kediciği' Tülay Kumaşçı da kaçtığı söylenen isimler arasında... İTÜ Matematik Mühendisliği mezunu olan Kumaşçı, Adnan Oktar'la bir arkadaşı aracılığıyla tanışıp bir daha da ayrılmadığını söylemişti.
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