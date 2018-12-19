İstanbul Havalimanı'na en az lise mezunu pasaport memuru alım yapılacak

Havalimanında çalıştırılmak üzere en az lise mezunu 33 yaşını aşmamış askerlik ile ilişiği olmayan İngilizce bilen 50 pasaport memuru alımı yapılacaktır. Peki pasaport memuru alım başvuru şartları neler? Havalimanı pasaport memuru alım ilanına nasıl başvuruda bulunabilirim?

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olma özelliğine sahip İstanbul Havalimanı’nda çalıştırılmak üzere personel alımları devam ediyor. Binlerce vatandaşın çalışmak istediği havalimanında eleman alımı yapılıyor. Gözen Holding bünyesinde Atatürk Havalimanı’nda çalıştırılmak üzere 50 pasaport kontrol memuru alımı yapılacak. Peki pasaport memuru alım şartları neler? İşte detaylar…

Gözen Security Services Havalimanında çalışmak üzere 50 Pasaport Memuru alım ilanı ile başvuru şartları sıralandı. TC vatandaşı, en az lise mezunu, kamudan yasaklı olmayan, sorumluluk sahibi, iyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilen, vardiyalı çalışabilecek, ekip çalışmasına yatkın, bayanlarda 160 cm ve erkeklerde 170 cm boy şartını sağlayan, 33 yaşını aşmamış, askerlikle ilişiği olmayan ya da en az 1 yıl tecilli olan kişiler alınacaktır. Adayların temsil kabiliyetini güçlü olması, havacılık sektöründe kariyer planı yapıyor olması da şartlar arasında sayıldı. Ayrıca havalimanından ulaşım için servis hizmeti olduğu da adaylara belirtildi.

Başvuruda son tarih ne zaman?

Alınacak personellerin uluslar arası uçuşlarda yolcu ve seyahatin dokümanlarının kontrolünü yapmak, güvenlikten sorumlu olmak işlerini yapacağı açıklandı. Başvurular ilanın yayımlanması ile alınmaya başlanacak ve 10 Haziran 2019 tarihine kadar alınmaya devam edecek. Başvurular şirketin internet sitesinden de yapılabilecek.