THY- Euroleague
0553 313 94 23

İstanbul Havalimanı'na en az lise mezunu pasaport memuru alım yapılacak

Havalimanında çalıştırılmak üzere en az lise mezunu 33 yaşını aşmamış askerlik ile ilişiği olmayan İngilizce bilen 50 pasaport memuru alımı yapılacaktır. Peki pasaport memuru alım başvuru şartları neler? Havalimanı pasaport memuru alım ilanına nasıl başvuruda bulunabilirim?

19 Aralık 2018 Çarşamba 08:32
İstanbul Havalimanı'na en az lise mezunu pasaport memuru alım yapılacak

Havalimanında çalıştırılmak üzere en az lise mezunu 33 yaşını aşmamış askerlik ile ilişiği olmayan İngilizce bilen 50 pasaport memuru alımı yapılacaktır. Peki pasaport memuru alım başvuru şartları neler? Havalimanı pasaport memuru alım ilanına nasıl başvuruda bulunabilirim?

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olma özelliğine sahip İstanbul Havalimanı’nda çalıştırılmak üzere personel alımları devam ediyor. Binlerce vatandaşın çalışmak istediği havalimanında eleman alımı yapılıyor. Gözen Holding bünyesinde Atatürk Havalimanı’nda çalıştırılmak üzere 50 pasaport kontrol memuru alımı yapılacak. Peki pasaport memuru alım şartları neler? İşte detaylar…

Gözen Security Services Havalimanında çalışmak üzere 50 Pasaport Memuru alım ilanı ile başvuru şartları sıralandı. TC vatandaşı, en az lise mezunu, kamudan yasaklı olmayan, sorumluluk sahibi, iyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilen, vardiyalı çalışabilecek, ekip çalışmasına yatkın, bayanlarda 160 cm ve erkeklerde 170 cm boy şartını sağlayan, 33 yaşını aşmamış, askerlikle ilişiği olmayan ya da en az 1 yıl tecilli olan kişiler alınacaktır. Adayların temsil kabiliyetini güçlü olması, havacılık sektöründe kariyer planı yapıyor olması da şartlar arasında sayıldı. Ayrıca havalimanından ulaşım için servis hizmeti olduğu da adaylara belirtildi.  

Başvuruda son tarih ne zaman?

 Alınacak personellerin uluslar arası uçuşlarda yolcu ve seyahatin dokümanlarının kontrolünü yapmak, güvenlikten sorumlu olmak işlerini yapacağı açıklandı. Başvurular ilanın yayımlanması ile alınmaya başlanacak ve 10 Haziran 2019 tarihine kadar alınmaya devam edecek. Başvurular şirketin internet sitesinden de yapılabilecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 08:33
  1. İstanbul
  2. atatürk havalimanı pasaport memuru alımı
  3. lise mezunu vize pasaport memuru alımı
  4. thy personel alımı
  5. istanbul havalimanı son dakika alımları
  6. iga iş ilanları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li Çeviköz: 'Türkiye'ye topluca şikayet ettik'
    1. CHP'li Çeviköz: 'Türkiye'ye topluca..
    2. Günün âyet ve hadisi
    3. Vergi kapsamına alındı! Yüzde 15..
    4. "Facebook'un paylaştığı kişisel..
    5. En az lise mezunu pasaport memuru alım..
    6. Kara yollarında durum
    7. Erdoğan imzaladı! Ücretsiz..
    8. Türk kökenli trafik görevlisi..
    9. AK Parti'nin MHP'yi destekleyeceği..
    10. CHP belediye başkan adayları açıklandı..
    11. Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa..
    12. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    13. İstanbullular dikkat! Seferler iptal..
    14. CHP Edirne ilçe belediye başkan..
    15. PKK'nın finans kaynağına darbe
    16. Fransa kaynıyor! Polis de 'sarı yelek'..
    17. Bakan Soylu gaziler ve yakınlarıyla..
    18. ABD harekete geçti! Peşmergeyi..
    19. Cumhur İttifakı 27+3’te anlaştı!
    20. Atina'nın ilk ibadete açık camisi için..
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı açıklandı
    CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı açıklandı