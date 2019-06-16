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"En az 3 puan farkla Ekrem kardeşim kazanacak"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener:- "Ben bu milleti tanıyorsam, İstanbulluyu biliyorsam, İstanbul'un irfanı, İstanbullunun feraseti devreye girmiştir. 31 Mart'ta AK Parti'li adaya oy veren AK Parti'li seçmen de, MHP'li seçmen de göreceksiniz 23 Haziran’da Sayın Ekrem İmamoğlu’na oy verecekler. Çünkü onların tercihine de saygısızlık edildi" - "Nasıl 31'i akşamı oy çaldırılmadıysa, 23'ü günü de oy çaldırılmayacak. Göreceksiniz, en az 3 puan farkla Ekrem kardeşim kazanacak"

16 Haziran 2019 Pazar 20:22
"En az 3 puan farkla Ekrem kardeşim kazanacak"

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerine ilişkin, "Nasıl 31'i akşamı oy çaldırılmadıysa, 23'ü günü de oy çaldırılmayacak. Göreceksiniz, en az 3 puan farkla Ekrem kardeşim kazanacak." dedi.

Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece, Başakşehir ve Bayrampaşa'da halka seslendi, İYİ Parti'nin ve CHP'nin seçim stantlarını ziyaret etti.

Üniversite sınavına giren gençlerin emeklerinin başarıya vesile olmasını dileyerek sözlerine başlayan Akşener, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri gününde ve sonrasında yaşananlara değindi.

Kendileri sayesinde kavga ve gürültü olmadan 31 Mart'ın getirildiğini ileri süren Akşener, "Eğer onlara uysaydık 24 saat bu ülkede gerilim, insanların birbirini düşman bellediği bir seçim söz konusu olurdu." ifadesini kullandı.

İstanbul seçimlerinin, haksız, hukuksuz, adaletsiz ve demokrasiyi katleden bir anlayışla iptal edildiğini savunan Akşener, şöyle konuştu:

"Burada huzurunuzda sesleniyorum. Sayın Erdoğan, şu damatla İçişleri Bakanlığını meşgul eden zatı Allah rızası için çek. Seni rezil ediyorlar, seni düşündüğüm için söylüyorum. Türkiye'yi rezil ediyorlar ayrı ama en çok seni rezil ediyorlar. Al şunların ikisini de saraya, kurtar bizi kurtar kendini, rahatlasın şu ülke.

Ekonomi berbat, işsizlik had safhada. Her evde 1 ya da 2, 4 yıllık üniversite mezunu genç iş istiyor. Dolayısıyla, biz bunun daha fazla derinleşmesini, sizin acı çekmenizi istemedik. Yurt dışındaki Türkiye'nin itibarı bunlar tarafından iki paralık yapıldı. Sonra dönüp, Amerika, Rusya, Avrupa Birliği, Nato'su bilmem nesi üzerimize saldırıyor diyecekler. Dolayısıyla iyice Türkiye'nin itibarı iki paralık olacak. Bunun da önüne geçmek istedik ve 'Varız be. İstediğiniz kadar tekrarlayın, varız.' dedik. Bu seçim seçilmiş büyükşehir belediye başkanıyla kaybetmiş aday arasında yapılan bir seçimdir. Bir kere iki aday arasında değil. Seçilmiş, halen büyükşehir belediye başkanımız olan Sayın İmamoğlu'yla kaybetmiş Sayın Binali Yıldırım arasında yapılan bir seçimdir."


- "23'ü günü iş bizde"

Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart'a kadar sadece Millet İttifakı'nın adayıyken bugün 16 milyon İstanbullunun adayı olduğunu belirten Akşener, "Ben bu milleti tanıyorsam, İstanbulluyu biliyorsam, İstanbul'un irfanı, İstanbullunun feraseti devreye girmiştir. 31 Mart'ta AK Parti'li adaya oy veren AK Parti'li seçmen de, MHP'li seçmen de göreceksiniz 23 Haziran'da Sayın Ekrem İmamoğlu'na oy verecekler. Çünkü onların tercihine de saygısızlık edildi." dedi.

Meral Akşener, "23 Haziran'da çevrenizi oy kullanmaya götüreceksiniz, biz de götüreceğiz. 23'ü günü iş bizde. Nasıl 31'i akşamı oy çaldırılmadıysa, 23'ü günü de oy çaldırılmayacak. Zaten sandıklardan oy çalamayacakları için arıza çıkarıyorlar ama bir Allah'ın kulunu kırmayacaksınız. Sizi kavgacı, asabi göstermek isteyenlere sırtınızı döneceksiniz, gideceksiniz. 22.00'ye kadar şöyle bir sorunumuz olabilir, müşahit arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum, sandık başında bunlar çamura yatmaya, kavga çıkartmaya çalışabilir. Ona da sabredeceksiniz. Saat 22.00'ye gelecek, bitecek sandık açılması. Ondan sonra neşelenebiliriz. Göreceksiniz, en az 3 puan farkla Ekrem kardeşim kazanacak." şeklinde konuştu.

Sandıkları iki partinin bir arada koruyacağına işaret eden Akşener, "39 ilçede 23'ü günü dokunulmazlığı olan 4'er milletvekilimiz olacak. Sonuç itibarıyla her sandıkta da birer avukat olacak. İki partinin kararı bu. Türkiye genelinden gelecek avukat arkadaşlarımız. Bir de zaten Sayın İmamoğlu’nun 31 Mart’ta ortaya koyduğu bir performans var, sandık görevlileri konusunda orada bir zafiyet yok. Aynısı devam edecek." ifadelerini kullandı.

Programlarda, Akşener'e parti yöneticileri ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 20:22
  1. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

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