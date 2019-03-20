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"En az 10 yerde 24 saat açık kütüphane yapacağız"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki:- "En az 10 yerde 24 saat açık kütüphane yapacağız. Sonra da üniversite öğrencileri için okullarının girişinde 'çay, çorba, çamaşır' yani 'Üç Ç' hizmeti sunacağız"- "Televizyoncular diyor ki 'Mansur Yavaş hangi saatte istiyorsan ekranlar hazır, gel sorulara cevap ver.' Sadece Ankara halkını rahatlat. Ankara halkı seni görsün. Sahte senetle iş takip eden bağlamacı, götürücü bir adam mısın? Yoksa mazlum bir adam mısın"

20 Mart 2019 Çarşamba 23:26
"En az 10 yerde 24 saat açık kütüphane yapacağız"

ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "En az 10 yerde 24 saat açık kütüphane yapacağız. Sonra da üniversite öğrencileri için okullarının girişinde 'çay, çorba, çamaşır' yani 'Üç Ç' hizmeti sunacağız." dedi.

Özhaseki, Söğütözü'nde bir düğün salonunda düzenlenen "Gençlerle ve Öğrencilerle Buluşma" programında yaptığı konuşmada, gençlerin sorunlarına yönelik özel projeler hazırladıklarını belirtti.

Gençlerin istediği zamanda, modern bir ortamda ders çalışabilmesi için uyanık kütüphane projesini hayata geçireceğini aktaran Özhaseki, "En az 10 yerde 24 saat açık kütüphane yapacağız. Sonra da üniversite öğrencileri için okullarının girişinde 'çay, çorba, çamaşır' yani 'Üç Ç' hizmeti sunacağız." diye konuştu.

Kültür sanat projelerine de değinen Özhaseki, Saraçoğlu Mahallesi'ndeki tarihi evleri kültür sanat merkezine dönüştüreceğini kaydetti.

- "Sorulara doğru dürüst cevap ver"

Ankara'yı önemsediği için projeleriyle halkın karşısına çıktığını ifade eden Özhaseki, rakiplerinin aynı şekilde projeler hazırlamadığını vurguladı.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın "sahte senet" iddialarına yönelik kamuoyunu yeterli derecede bilgilendirmediğini anlatan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Televizyoncular diyor ki 'Mansur Yavaş hangi saatte istiyorsan ekranlar hazır, gel sorulara cevap ver.' Sadece Ankara halkını rahatlat. Ankara halkı seni görsün. 'Sahte senetle iş takip eden bağlamacı, götürücü bir adam mısın? Yoksa mazlum bir adam mısın?' Eğer mazlum bir adamsan, hakkını yiyorlarsa varacağım senden özür dileyeceğim, koluna gireceğim, senin hakkını her yerde ben savunacağım. İddia ile söylüyorum ama televizyonlara çık bu sorulara doğru dürüst cevap ver."

- "Yaptıkları gayrimeşru bir iş"

Bütün siyasilerin geçmişinin incelendiği gibi kendi hayatının da her aşamasının incelendiğini işaret eden Özhaseki, rakiplerinin kendisini 25 yıldır aralıksız olarak her gün incelediğini ama bir açığını bulamadıklarını aktardı.

Özhaseki, "Bakılsın tabii, niye bakılmasın, bununla iftihar ediyoruz. Fakat şimdi ortada temizlenmesi gereken bir olay var. Ama CHP'nin adayı cevap vermiyor, kaçıyor. İşi bilmeyen adamlarla televizyonda oturuyor, bir hikaye anlatıyor, sorulara yine cevap vermiyor. Olay nedir? Yargıtay burada diye, buradaki davalar da o yüzden büyük davalar oluyor. En son ihtilaf noktası orası. Gidip orada iş bağlamaya çalışan adamlar var. Bu adamlar büyük paralarla gidip anlaşmaya çalışıyorlar. Yaptıkları gayrimeşru bir iş. Avukatlık vekaleti almıyorlar, sözleşme imzalamıyorlar, 'Senin işini bağlarım' diyorlar. Nasıl bağlarsın? 'Ben adamları göreceğim' diyorlar. 'İstersen senedi emanetçiye verelim, işini bitirdiğimde ben oradan senedi alayım'. Emin olun böyle bir çirkin yapı ne yazık ki Ankara'mızda var." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 23:26
  1. Ak Parti
  2. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  3. Mehmet Özhaseki
  4. seçim2019

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