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En acı ziyaret

İstanbul Beşiktaş’ta aracın makas atması sonucu 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu için mezarları başında Yasin-i Şerif okunup dualar edildi.

14 Haziran 2019 Cuma 09:49
En acı ziyaret

İstanbul Beşiktaş’ta aracın makas atması sonucu 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu için mezarları başında Yasin-i Şerif okunup dualar edildi.


Beşiktaş’taki kazada hayatını kaybeden anne Seyhan Özçelik (25) ve 2 çocuğu, definlerinin 4. gününde aileleri tarafından mezarları başında ziyaret edildiler. Muş’un Hasköy ilçe mezarlığına gelen Seyhan Özçelik’in babası Fetullah Akçil ve aile fertleri dualar etti. Mezarlıkta açıklamalarda bulunan acılı baba Fetullah Akçil, kazaya karışan caninin yakalanmasıyla acılarının bir nebze de olsa dineceğini söyledi. Kızı ve torunlarının ölümünün 4. günü olduğunu ifade eden Akçil, “Çocuklarımın ölümünün 4. gününe girmiş bulunuyoruz. Akrabalarla torunlarımı ve kızımı ziyarete geldik. Yasin-i Şerif okuduk. Sefil çocuklar, anneleri masum. Kendileri için Allah’a dua ettik. Cenab-ı Allah onların haklarını o canilere bırakmasın. Acımızın dinmesi ancak bu caninin bir an önce yakalanmasıdır. Bu cani yakalanıp hak ettiği cezayı aldığında bir nebze de olsa rahatlayacağız. Bir anne, 2 yavrusuyla yan yana, bir baba bu acıya nasıl dayanır? Devletimize güvenimiz, inancımız tamdır. Adaletin bunlar hakkında en ağır cezayı vereceğinden şüphem yoktur” dedi.



“Adaletimize sonsuz güvenimiz var”


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu tür suçlara karışanları cezasız bırakmayacağını ifade eden Fetullah Akçil, “Biz özellikle başarılı İçişleri Bakanımıza güveniyoruz. Süleyman Soylu’nun bu ülkede, bu tür şebekeleri, kanunsuz iş yapan insanları cezasız bırakmayacağına ve emniyet güçlerimizin bir an önce bunları yakalayacağına inancım sonsuzdur. O yüzden Allah devletimize zeval vermesin. Biz bu devlete çok bedel ödedik, bu trafik canavarlarına da bedel ödedik, ama çok acı bir bedel oldu. Devletimiz için 30-40 yıldır çok şehit verdik, vatan uğrunadır canımız feda olsun. Ama bir hiç uğruna sabıkalı, gaspçılar ana yollarda can güvenliği olmayan masum insanları yakalayıp böyle aileleri yok etmelerine tahammül edemiyoruz. Bir an önce bunlar cezalandırıldıklarında biz rahatlayacağız. Devletimiz gereğini yapacaktır. Adaletimize sonsuz güvenimiz var” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 09:49
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