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En acı telefon! Polis telefonu açıp cevap veremedi

Antalya’da seyir terasına gelerek manzarayı izledikten bir süre sonra tüfekle başına ateş eden Erol Damar yaşamını yitirdi. Olaysonrası bölgeye gelen polis, Damar’ın çalan cep telefonuna cevap veremedi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:03
En acı telefon! Polis telefonu açıp cevap veremedi

Olay, Kepez ilçesi Antalya Bulvarı üzerinde bulunan seyir terasında 17.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ı motosikletiyle seyir terasına gelen Erol Damar, burada bir süre manzara izleyen Damar, daha sonra sırt çantasından çıkardığı tüfeği alıp kendini başından vurdu.

Çevredekilerin ikna etme çabalarına aldırış etmeyen Damar, ateş ederek hayatına son verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Damar’ın öldüğünü belirlerken, polis bölgede inceleme başlattı.

Polis çalan telefona cevap veremedi

Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri, intihar eden adamın cansız bedeni üzerinde araştırma yaparken, cep telefon sesi geldiğini duydu. Damar’ın üzerinden çıkarttıkları cep telefonunu alan ekipler, sık sık arayan karşı tarafın telefonuna cevap veremedi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırmaları devam ediyor.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 12:03
  1. erol damar
  2. Antalya
  3. intihar
  4. Kepez ilçesi

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