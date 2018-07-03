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2 acılı baba telefonda konuştu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra öldürüldüğü anlaşılan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’nın babası İbrahim Yağlıkara, Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir’in babası Nihat Aydemir’i arayarak başsağlığı dileğinde bulundu.

03 Temmuz 2018 Salı 11:25
2 acılı baba telefonda konuştu

Polatlı'da kaybolduktan bir hafta sonra cesedi bulunan Eylül Yağlıkara’nın acılı babası İbrahim Yağlıkara, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine konuştu. Minik Eylül’ü defnettikten sonra Türkiye’nin her yerinden insanların telefonla kendisini aradığını söyleyen Yağlıkara, "Sayın Başbakanımız aradı, başsağlığı diledi. Ayrıca Bursa Valimiz aradı. Her yerden tanımadığım yüzlerce telefon aldım. Çok sayıda CHP'li milletvekili ve kadın kollarından aradılar. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da taziye ziyaretine gelecek" dedi.

"İDAM İSTİYORUZ"

Baba Yağlıkara, Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemirolayının kendisini ve ailesini bir kez daha üzdüğünü belirterek, ''Tüm Türkiye olduğu gibi biz de Leyla’nın ölü bulunmasına çok üzüldük. Yaşadığımız bu olay sonrası Leyla’nın ölü bulunması üzüntümüzü daha da arttırdı. Leyla’nın babasını bu sabah aradım, başsağlığı diledim. Sadece Türkiye değil, tüm dünya yaşanan bu iki olaya üzülüyor. Canilere devletimizin gerekeni yapmasını istiyorum, canımız yanıyor. Hem idam, hem de kimyasal hadım olayının gerçekleşmesini Sayın Cumhurbaşkanımızdan istiyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 11:25
  1. Bursa
  2. Ağrı
  3. Ankara
  4. polatlı

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