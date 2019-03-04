Emzirme dönemindeki annelere diyet uyarısı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Gülbin İşgören, emzirme döneminde vücudun süt salgılamak için ek enerjiye ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu dönemde kilo vermeye yönelik diyet yapılması önerilmez. Sağlıklı beslenme,egzersiz ve emzirme ile doğumdan sonraki 6 ay-1 yıl içinde ideal kiloya kavuşmak mümkün olmaktadır" dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Gülbin İşgören, emziren anneler için tavsiyelerde bulundu. Emzirmenin anne ve bebek arasındaki sevgi bağının pekişmesini sağladığının altını çizen Op. Dr. İşgören, bebeğin ruhsal ve bedensel gelişiminde etkili olan anne sütünden yararlanma için doğru emzirme şeklinin büyük önem taşıdığını belirtti. İşgören, doğum sonrası bebeğin mümkün olan en kısa sürede anne ile buluşmasını sağlamak gerektiğine vurgu yaparak, bu sürecin sağlıklı bir şekilde başlatılması ve sürdürülebilmesi için anneye ve yakın çevresine önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Emzirmede başarılı olmanın önemli koşullarından birinin annenin emzirmeyi başarabileceğine inanması ve özgüvenin yüksek olması olduğuna vurgu yapan Op. Dr. Gülbin İşgören, "Bunu sağlamak için eş desteği de gereklidir. Ayrıca bebek bakımına yardımcı olan diğer kişilerin tutumu da anneyi destekler nitelikte olmalıdır. Yeni ve deneyimsiz bir annenin en büyük korkusu bebek bakımında yetersiz olmaktır. Bu konuda yakın çevredekilerin anneye olumlu yöndeki desteği önemlidir" dedi.

Doğru emzirme

Op. Dr. Gülbin İşgören, annenin, doğru emzirme tekniği konusunda bir uzmandan bilgi almasının önemli olduğunu ifade ederek, “Genelde yanlış emzirme sonucunda ortaya çıkan meme ucu çatlak ve yaraları anne için ıstırap vericidir ve emzirmenin devamını da engelleyebilir. Çatlak oluşumunun önlenmesi ya da tedavi edilmesinde çeşitli kremler kullanılabilir. Meme ucunun emzirme için uygun olmadığı durumlarda ise meme başı egzersizleri ve silikon meme uçları tercih edilebilir. Emzirme döneminde annenin iş yaşamına dönmesi durumunda, süt sağma ve saklama koşulları ile sütün bebeğe verilmesi konusunda da yine bir uzman desteği alınmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Süt için enerji

Süt artışı için sağlıklı beslenmenin önemine değinen İşgören şöyle konuştu:

“Emzirme döneminde vücudun süt salgılamak için ek enerjiye ihtiyacı vardır. Bu nedenle yeterli ve dengeli beslenme, anne ve bebek sağlığı açısından önemlidir. Bu dönemde kilo vermeye yönelik diyet yapılması önerilmez. İnanılanın aksine, baklava ve lokum gibi şeker miktarı yüksek besinlerin, mayalı hamur işlerinin süt artırıcı etkisi bulunmamaktadır. Bu gıdalar yalnızca kilo alımına yol açar. Sağlıklı beslenme,egzersiz ve emzirme ile doğumdan sonraki 6 ay- 1 yıl içinde ideal kiloya kavuşmak mümkün olmaktadır.”

Annenin beslenmesi

Emzirme sürecinde annenin kaliteli protein kaynaklarından tüketmesi, vitamin ve mineralleri yeterli miktarda alması tavsiyesinde bulunan Op. Dr. Gülbin İşgören, “Günde ortalama 2,5-3 litre su tüketilmeli, her emzirmeden sonra 1 bardak su içilmelidir. Kalsiyumdan zengin gıdalarla beslenmek, işlenmiş hazır yiyeceklerin tüketmemek, hazır meyve suları ve gazlı içecekler yerine taze sıkılmış meyve suları ve ayran gibi içecekler tercih edilmelidir. Bu dönemde çay-kahve tüketimi sınırlandırılmalı; rezene, ıhlamur ve papatya gibi bitki çayları içilmelidir. Mümkünse diyetisyen kontrolünde uygun beslenme programı planlanmalıdır" dedi.

"Annenin uyuması önemli"

Sütün devamlılığı için emziren annenin aşırı yorgun ve uykusuz olmaması gerektiğini işaret eden İşgören, "Bebek uyuduğunda annenin de uyuması önemlidir. Bu sırada gaz çıkarma gibi bebeğin gereksinimleri veya evin diğer ihtiyaçları,eş veya bebek bakımına yardımcı olabilecek diğer kişiler tarafından yapılmalıdır. Bebeğin gaz problemi varsa brokoli, lahana, karnabahar, domates, soğan, portakal, inek sütü, nohut ve kuru fasulye gibi gıdalardan uzak durulmalıdır" ifadelerine yer verdi.