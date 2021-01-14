Emziren kadınlar aşı olacak mı?

Kullanım onayı verilen aşı ilk olarak Ankara Şehir Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Bilim Kurulu Üyelerine de aşı uygulanacağı belirtildi. Devlet büyüklerinin aşılanmasının örnek teşkil edeceğini belirtti. Şu an 300 bine yakın sağlık çalışanı aşılandı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'da Ankara Şehir Hastanesi'nde korona aşısı oldu.

Vatandaşlar aşılama programını internet sayfasından canlı olarak takip edebilecekler. Aşıların üzerinde bulunan karekodlar sayesinde ismine tahsis edilen kişi dışında korona aşısının kullanılması mümkün olmayacak.

Kimler aşı olacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından aşı uygulanacak meslek grupları açıklandı. Aşı uygulanacak grup sıralaması tablosu covid19asi.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.

Buna göre 1. aşamada:

A. Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil), tüm (kamu, serbest eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil),

B. Yaşlı, engelli, koruma, evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C.65 yaş üstü bireyler; C1- 85 < yaş üstü bireyler, C2- 80-84 yaş arası bireyler, C3- 75-79 yaş arası bireyler, C4 - 70-74 yaş arası bireyler, C5- 65-69 yaş arası bireyler

2. aşamada:

A. Hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörler: A1- Milli Savunma Bakanlığı, A2 - İçişleri Bakanlığı, A3 - Kritik görevlerdeki kişiler, A4 - Zabıta, özel güvenlik, A5- Adalet Bakanlığı, A6 - Cezaevi, A7 - Eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), A8 - Gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), A9 - Taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B.50-64 yaş arası bireyler: B1- 60-64 yaş arası bireyler, B2- 55-59 yaş arası bireyler, B3- 50-54 yaş arası bireyler.

3.aşamada:

A. Kronik hastalığı olan kişiler: A1a - 40-49 yaş arası bireyler, A1b - 30-39 yaş arası bireyler, A1c - 18-29 yaş arası bireyler

B. Diğer gruplar: B1- 40-49 yaş arası bireyler, B2-30-39 yaş arası bireyler, B3- 18-29 yaş arası bireyler

Tabloda dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında aşı yaptırmayanların yapılacağı belirtildi.

Emziren anneler aşı olacak mı?

Emzirme döneminde inaktif COVID-19 aşısının uygulanmasına ilişkin veri bulunmamaktadır. COVID-19’u ağır geçirme riski yüksek olan emziren kadınlara kendi istekleri halinde aşı uygulanabilir.