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EMŞAV’dan Bakan Soylu’ya destek

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Alileri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, “EMŞAV olarak İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun her zaman yanındayız” dedi.

30 Nisan 2019 Salı 11:52
EMŞAV’dan Bakan Soylu’ya destek

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Alileri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, “EMŞAV olarak İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun her zaman yanındayız” dedi.


EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Erim, son zamanlarda ülke genelinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya saldırıların olduğunu söyledi. Bu saldırıların yersiz olduğunu belirten Erim, “Bu zamana kadarki İçişleri Bakanlarının başarılarının üzerine Süleyman Soylu çok daha başarı sağlamıştır ve terörle mücadelede Türkiye çok büyük bir mesafe almıştır. EMŞAV olarak İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun her zaman yanındayız. Kendisine desteklerimiz devam edecek. Başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 11:52
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