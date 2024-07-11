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Aktüel Emsal karar milyonlarca insanı ilgilendiriyor! Yargıtay resmen duyurdu: Cam balkon yaptıranlar yandı! O kararı
Aktüel

Emsal karar milyonlarca insanı ilgilendiriyor! Yargıtay resmen duyurdu: Cam balkon yaptıranlar yandı! O kararı

Yeniakit Publisher
2024-07-11 14:24:00 - 2024-07-11 14:35:53
Emsal karar milyonlarca insanı ilgilendiriyor! Yargıtay resmen duyurdu: Cam balkon yaptıranlar yandı! O kararı

Evini daha fazla genişletmek için cam balkon yaptıranlar endişeli! Yargıtay'ın açıkladığı karara göre artık ceza geliyor. İşte o açıklamalar ile ilgili sözler, flaş gelişme!

Evini daha fazla genişletmek için cam balkon yaptıranlar ayvayı yedi. Yargıtay'ın açıkladığı karara göre artık ceza geliyor.

Pandemi döneminde karantinada kalan bir çok vatandaş cam balkonunu kapatma yaptırdı. Evini genişletmek için bu adımı atanları üzecek kötü bir haber geldi.
Yargıtay'ın aldığı bu karar emsal niteliğinde olduğu için milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Bazı evlerde cam balkonlar, komşular arasında sorunlar yaşanmasına sebep oluyor.

İZİN ŞARTI GETİRİLİYOR

Artık balkonlarda yapılacak tadilat ve değişikliklerde apartmandaki kat maliklerinin beşte dördünün yazılı imzası alınması gerekiyor. Eğer bu izin alınmamışsa yapı kaçak olarak değerlendiriliyor.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR ÇIKTI

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 015/6244 Esas ve 2016/2299 numaralı karar ile milyonlarca kişiyi ilgilendiren cam balkon hakkında emsal bir karar açıkladı. İşte Yargıtay’ın emsal kararı:

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün belgeler incelenip gereği düşünüldü:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Davacı vekili dava dilekçesinde, davalıya ait 42 numaralı bağımsız bölümde projeye aykırı olarak kapatılan açık balkonun eski haline getirilmesini talep etmiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin birinci fıkrasında kat maliklerinin ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecbur olduklarının altı çizildi. İkinci fıkrada ise kat maliklerinden birinin, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yapılamayacağı belirtildi.
Bilirkişi raporuna göre, balkonun kapatma malzemesinin özellikleri (saydam veya ışık geçirmeyen olması, bina statiğini etkilememesi, çevreye zarar vermemesi gibi koşullar) değişiklik yapılabilmesi için önemlidir. Mahkeme kararında, projeye aykırı olarak balkonun kapatılmasının ardından eski haline getirilmesi gerektiği belirtilmiş; ancak balkonun daire içine alınarak kullanılmasının ruhsata tabi olmadığı, diğer kat maliklerine zarar vermediği ve ana yapının statiğini tehlikeye sokmadığı gerekçeleriyle talebin reddedildiği ifade edilmiştir. Bu durum, mahkemenin özel koşullar ve teknik değerlendirmeleri göz önünde bulundurarak verdiği bir karar olarak değerlendirilebilir.

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