Emsal karar! Çocuğa annesinin soyadı verildi

Diyarbakır'da eşinden boşanan bir kadın, velayeti kendisine verilen çocuğuna mahkeme kararı ile soyadını verdi.

Anayasa Mahkemesinin 2015 yılında Diyarbakırlı anne Hayriye Özdemir'in başvurusu üzerine "boşanan ve çocuğunun velayetini alan bir annenin çocuğuna kendi soyadını verme talebi"ni haklı bularak verdiği emsal karar üzerine ilgili kanunda yer alan "evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuk anasına tevdi edilmiş olsa bile babanın seçtiği veya seçeceği soyadını alır" ibaresinin iptal edilerek Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından asliye hukuk mahkemelerine başvurular sürüyor.

Bu kapsamda mahkemeye başvuran kadınlardan biri de Diyarbakır'da yaşayan B.C. Anne B.C'nin eşinden boşandıktan sonra velayeti kendisine verilen oğluna kendi soyadını vermek talebiyle açtığı dava 5. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Yerel mahkeme, Yüksek Mahkemenin kararını emsal göstererek annenin evlenmeden önce kullandığı soyadını çocuğuna vermesine hükmetti.

"FARKLI SOYADI TAŞIMASI TOPLUM NEZDİNDE PROBLEMLERE NEDEN OLUR"

Mahkemenin açıkladığı kararın gerekçesinde, "Velayeti kendisine bırakılan annenin çocuk ile farklı soyadı taşımasının toplum nazarında problemlere neden olduğu gerekçesiyle Medeni Kanunu'nun 27. maddesi anlamında haklı sebep teşkil ettiği sonucuna varılmıştır." ifadesi yer aldı.

Kararın ardından Nüfus Müdürlüğüne başvuran anne B.C, oğluna kendi soyadını verdi.

ANAYASA MAHKEMESİ EMSAL KARARI 3 YIL ÖNCE VERMİŞTİ

Diyarbakır'da boşanan ve velayeti kendisine verilen çocuğuna kendi soyadını vermek isteyen annenin talebi, Diyarbakır 5. Asliye Hukuk Mahkemesince reddedilmişti. Anne Hayriye Özdemir, Anayasa'nın 20. maddesiyle güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesinin emsal niteliğindeki bu kararında, Özdemir'in hakkının ihlal edildiğine, ihlal ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Diyarbakır 5. Asliye Mahkemesine gönderilmesine karar verilmişti.

Yüksek Mahkemenin gerekçeli kararında, kadın ve erkeğin evlilik süresince ve evliliğin sona ermesinde eşit hak ve sorumluluklara sahip olmaları gerektiğine ilişkin uluslararası sözleşme hükümleri hatırlatılarak eşlerin, evliliğin devamı boyunca ve boşanmada sahip oldukları hak ve yükümlülükler bakımından aynı hukuksal konumda oldukları, erkeğe velayet hakkı kapsamında tanınan çocuğun soyadını seçme hakkının kadına tanınmamasının velayet hakkının kullanılması bakımından cinsiyete göre ayrım yapılması sonucunu doğuracağı vurgulanmıştı.

Yüksek Mahkemenin emsal niteliğindeki hak ihlali kararına uyan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de baktığı bir davada 9 Nisan 2018'de, "boşanmış kadının, velayeti kendisine verilmiş çocuğuna kendi soyadının verilmesini, velayet hakkına dayanarak aile mahkemesinden isteyebileceği" yönünde karara imza atmıştı.