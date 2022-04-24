Emrolunduğu gibi dosdoğru ol

Sırat-ı müstakim “Yüce Allah’ın ortaya koyduğu, izleyenleri hayra götüren DOSDOĞRU yoldur. Yüce Rabbimiz Âdem (as) babamızdan Peygamberimiz (sav)’e kadar elçileri vasıtasıyla insanlığı tevhid inancına, sırat-ı müstakime çağırmıştır.

Bu yolda sadece bir olan Allah’a itaat, teslimiyet ve kulluk vardır. Bu yolda şirk, küfür, nifak, ikiyüzlülük değil; özüyle sözüyle bir olmak, olduğu gibi görünüp, göründüğü gibi olmak vardır.

Bu yolda ahlak, erdem ve samimiyet vardır; eğrilik değil, doğruluk; ihanet değil, sadakat vardır.

Bu yolda zalimlik değil; adalet ve hakka tabi olmak vardır.

Kur’ân-ı Kerîm’de; “Allah’a ortak koşmamak, anaya babaya iyilik etmek, evlâtlarının canına kıymamak, her türlü kötülük ve iffetsizlikten uzak durmak, yaşama hakkına saygı göstermek, yetim malına yaklaşmamak, ölçü ve tartıda dürüst olmak, yalan söylememek, Allah’a verilmiş olan ahde vefa göstermek” şeklinde özetlenebilecek olan belli başlı dinî ve ahlâkî görevler sıralandıktan sonra bunlara riayet etmenin Allah’ın dosdoğru yolu (sırat-ı müstakim) olduğu, başka yollara sapılmaması gerektiği bildirilmektedir.

(En‘âm 6/151,152,153).

Hak ve adalet ölçülerini aşmayın

Buna göre sırat-ı müstakim müminler için İslâm dışı her türlü inançtan, Kur’an ve Sünnet’e aykırı davranışlardan uzak durarak hayatın sürdürmeyi ifade etmektedir.

Peygamber Efendimiz (sav) Rabbimizin dosdoğru yolunu tebliğ etti.

Allahımız şöyle buyurmaktadır:

“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O, yaptıklarınızı hakkıyla görür.” (Hud 11/112)

Bu emr-i ilahi icabınca Peygamberimiz (sav) ve ashabı, bu dosdoğru yolu takip ettiler. Bizlere de örnek bir hayat bıraktılar.

Müstakim kelimesi Kur’ân’da otuz yedi ayrı yerde, Sırat-ı müstakim terkibi de otuz üç ayette yer almaktadır. Fatiha suresinde geçen sırat-ı müstakim “kendilerine nimet verilenlerin yolu” şeklinde açıklanmıştır. Bu ayetler ışığında bakıldığında sırat-ı müstakimin ne anlam ifade ettiği açıkça görülür.

Sırat-ı müstakimde, Kur’an ve sünnetin önüne hiçbir anlayışı geçirmek yoktur. Sırat-ı müstakimde dinin kesin emirlerini değiştirmeye ve çarpıtmaya kalkışmak yoktur. Sırat-ı müstakimde hiç kimsenin, arzu ve isteklerine, çıkarlarına göre helal ve haram koyma yetkisi yoktur. Zira böyle bir durum, İslam’ı tahrif etmektir.

Kıyamet günü kitap önüne gelecek

Sırat-ı müstakimde Peygamberler dışında hiç kimsenin özel, seçilmiş ve yanılmaz olduğu düşünülemez. Herhangi bir kimsenin sözlerine, eserlerine ve davranışlarına hikmetli olduğu düşüncesiyle kutsiyet atfedilemez.

Mutlak itaat ve bağlılık, çerçevesi Kur’an ve sünnet tarafından belirlenen ilkeleredir.

”Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana, açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız.”

- “Oku şimdi kitabını! Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter!” (İsrâ, 17/13-14.)

Bu ayetlerden de anlaşılacağı üzere herkesin sorumluluğu kendine. Her insan sırat-ı müstakim ölçülerine uygunluğunun hesabını verecek.