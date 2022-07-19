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Biyografi Emrecan Uzunhan kimdir? Emrecan Uzunhan kaç yaşında nereli hangi mevki oyuncusu?
Biyografi

Emrecan Uzunhan kimdir? Emrecan Uzunhan kaç yaşında nereli hangi mevki oyuncusu?

Beşiktaş genç stoper Emrecan Uzunhan ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı siyahlı ekip ile 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlayan Beşiktaş yönetimi, ödeme planı konusunda da uzlaşma sağladı. Peki Emrecan Uzunhan kimdir? Emrecan Uzunhan kaç yaşında nereli hangi mevki oyuncusu?

Yeniakit Publisher
2022-07-19 14:54:00 - 2022-07-19 14:56:04
Emrecan Uzunhan kimdir? Emrecan Uzunhan kaç yaşında nereli hangi mevki oyuncusu?

Beşiktaş, genç stoper Emrecan Uzunhan'ın transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada; Profesyonel Futbolcu Emrecan Uzunhan'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü İstanbulspor ile görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

İstanbulspor altyapısından yetişen Emrecan, son 2 sezonda A Takım forması giydi. Geride kalan sezon sezon İstanbulspor ile 21 maça çıktı, 1 gol attı.

Emrecan Uzunhan kimdir?

Emrecan Uzunhan, 26 Şubat 2001 tarihinde İstanbul'da doğdu. Stoper pozisyonunda oynamaktadır ve Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giydi. Sol ayağını etkili kullanan genç savunmacı, 2014-20 yılları arasında İstanbulspor altyapısından top koşturduktan sonra 2020-21 sezonunun başında A Takım kadrosuna yükseldi.

 

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