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FETÖ'cü Emre Uslu 'şüphe uyandıran' paylaşım! Takiyye mi yapıyor?

Hakkında vatana ihanetten yakalanma emri bulunan FETÖ'nün kalemşörlerinden Emre Uslu terör örgütü içindeki derin yapıların varlığını iddia ettiği bir dizi paylaşımda bulundu. 7 ayrı tweet atan ve "kurumsal çözüm" isteyen Uslu bu çözüm bulunana kadar FETÖ'ye desteği kestiğini de ileri sürdü.

18 Ağustos 2019 Pazar 07:06
FETÖ'cü Emre Uslu 'şüphe uyandıran' paylaşım! Takiyye mi yapıyor?

FETÖ'nün sosyal medyadaki kalemşörlerinden Emre Uslu örgütle ipleri attığını ifade eden bir dizi paylaşımda bulundu.

Örgüte desteğini kesmiş

Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda cemaat olarak adlandırdığı FETÖ'deki çeteleşmeye işaret eden Uslu, neyi kastettiği anlaşılmasa da bu çeteleşmeye karşı "kurumsal çözüm" istedi. Bu sağlanıncaya kadar da örgüte desteğini kestiğini belirten Uslu'yu rahatsız eden konu ise bir itirafçının yeniden örgüt kadrolarında görev alması.

Uslu itirafçıyı yeniden görevlendiren kişinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt tarafından açıklanıp görevden alınmasını istiyor. Bu yapılana kadar da üyesi olmadığını ileri sürdüğü FETÖ'ye desteğini kestiğini söylüyor...

İşte Emre Uslu'nun FETÖ ile ipleri kopardığını ilan ettiği o açıklamalar:

"En başta Fethullah Gülen ve Cemaati bu şerefsizliği (bir itirafçıyı Cemaat kadrosunda yeniden görevlendirme şerefsizliğini) yapan kimse açıklayıp görevden almak zorunda. Bu şerefsizlik hangi ülkede yapıldıysa o ülkenin sorumlusu başta tüm sorumlular hesap vermeli

Bir kişinin hangi şartlar altında itirafçı olduğunu bilemezsin. Ama bir itirafçının neden cemaat kadrolarında görevlendirildiği çok bellidir: ÇETECİLİKTEN VE ADAM KAYIRMADAN dolayı görevlendirilir.

Son zamanlarda Dallas'tan Washington'a bizzat YALANLCILIKLARINA ŞAHİT olduğum bazı Cemaat kadrolarından sonra şimdi de bu şerefsizliği yapan bir Cemaat bürokrasisi ortadayken benim bu Cemaat'in uğradığı zulmü savunmam giderek zorlaşıyor.

Bir üyesi olmadığım, bu cemaatle organik bir ilişkim olmadığı halde, AKP tarafından sunulan tüm imkanları red ederek, boynuma takılan tüm yaftalarla yaşamak zorunda olduğumu bilerek, ailem ve kendi güvenliğimi riske atarak, her şeyini kaybetmiş biri olarak bu CEMAATİ SAVUNDUM

Geldiğim bu noktada görüyorum ki Cemaat içi ÇETELEŞMELER -İTİRAFÇI BİLE OLSAN BİRİNİN ADAMIYSAN GÖREV ALABİLİYORSAN BUNUN ADI ÇETLEŞMEDİR- ve bu ÇETELEŞMELERE karşı cemaatin sessiz kalması benim için kabul edilebilir bir ahlaki anlayış değildir.

Cemaat'te görev yapan insanların cebindeki son kuruşunu da kendi kardeşlerine infak eden kendi tabanına, mütevellisine, borduna, YALAN SÖYLEME hakkı yoktur. Bir itirafçıyı yeniden cemaat kadrolarında görevlendirme diye bir şey asla kabul edilemez.

Bu vesileyle Cemaat kendi içindeki bu çeteleşmeye KARŞI etkili ve kurumsal çözüm bulana kadar ben bu CEMAATE uğradığı zulümden dolayı verdiğim desteği durduruyorum. Ben bu Cemaate zulme uğruyor diye destek verdim. Verdiğim destek cemaat içi ÇETELEŞMEYE destek değildir."

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 07:05
  1. Emre Uslu
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