Emre Tezgel kimdir nereli kaç yaşında? Emre Tezgel hangi takımda?
Emre Tezgel son dakika haberleri: Oynadığı futbol ile göz doldurmayı sürdüren Emre Tezel şimdi de Fenerbahçe’nin radarına girdi. Peki Emre Tezgel kimdir? Emre Tezgel nereli kaç yaşında? Emre Tezgel hangi takımda oynuyor? İşte Emre Tezgel’in hayatı, özgeçmişi, kariyeri…
Fenerahçe'nin transfer için peşinde koştuğu Emre Tezgel kimdir, nereli kaç yaşında? Emre Tezgel, 19 Eylül 2005 tarihinde İngiltere Forsbrook doğumludur. Stoke City takımında forvet pozisyonunda görev yapan İngiliz profesyonel futbolcudur. Tezgel, Stoke City formasıyla ilk profesyonel maçına 9 Ocak 2022'de FA Cup'ta 2-0 yendikleri Leyton Orient karşısında çıktı ve Stoke'un en genç oyuncusu oldu.
Emre Tezgel aslen nereli?
Haziran 2021'de Tezgel, 16 yaş altı İngiltere adına Kuzey İrlanda'ya karşı hat-trick yaptı. Tezgel, kökleri Aksaray'da olan babası vasıtasıyla Türk asıllıdır. Painsley Katolik Koleji'ne devam ediyor. Kuzeni Tash, Stoke City Women takımında oynadı.