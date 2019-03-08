Emre Şandan yeniden ASBİAD Başkanı

Antalya Serbest Bölgesi İş İnsanları Derneği (ASBİAD) 13. Genel Kurulu’nda Emre Şandan yeniden başkanlığa seçildi.

ASBİAD 13. Olağan Genel Kurulu Antalya Serbest Bölgesindeki hizmet binasında gerçekleştirildi. 2017-2019 yılları arasında Yönetim Kurulu başkanlığını sürdüren Emre Şandan yeniden 3 yıllığına ASBİAD Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Genel kuruldan sonra ilk toplantısını gerçekleştiren ASBİAD’da yeni yönetim kurulunda görev dağılımı da yapıldı. Maquet Cardiopulmonary Medikal Teknik Şti. (Getinge) Genel Müdürü Murat Çalık ve Topçu İnşaat Şirketi temsilcisi Serdar TopçuBaşkan Yardımcısı, Novamed GmbH Temsilcisi Cem Günaltay Genel Sekreter olarak görev yaparken, Alya Yatçılık San. Ve Tic. Ltd. Şti. Temsilcisi Muzaffer Ömer Koray Sayman, Damen Shipyards Temsilcisi Auke Van Der Zee, Ahmet Tolga Vural Şirketi temsilcisi Ertuğrul Teoman Yalçınkaya, Mali Müşavir Cuma Koç ile Taşkent Mobilya San. ve Tic. Ltd. Şti. Temsilcisi Cenk Taşkent yönetim kurulu üyeliklerine seçildi.

ASBİAD Yüksek Danışma Kurulu Başkanlığına ise geçmiş dönemler Başkanı ve kurucu üye Wagner Kablo’nun sahibi Levent Hilmi Ünsal seçilmiştir.

ASBİAD önceki dönem başkanları Fikri Bayhan ile Levent Hilmi Ünsal ‘Onur Üyesi’ kabul edildi.

ASBİAD Başkanı Emre Şandan, 1995 yılında kurulan Antalya’nın en köklü iş insanı derneklerinden biri olan Antalya Serbest Bölgesi İş İnsanları Derneği üyelerinin yaklaşık 700 milyon dolarlık ticaret hacmine ve 4 bin 500 kişiye istihdam sağladığını belirtti.

Antalya Serbest Bölgesinde faaliyette bulunan iş insanlarını temsil eden ASBİAD’ın, Antalya için büyük önem arz ettiğini ifade eden Şandan, ’’Antalya Serbest Bölgesi Dünyaca ünlü süper yat, medikal, elektronik, otomotiv yan sanayi firmalarının yer aldığı bölge, Antalya’nın sadece bir turizm şehri değil, katma değeri yüksek bir sanayi şehri ve Türkiye’nin ihracatına büyük katkı sağladığının kanıtı niteliğindedir’’ dedi.