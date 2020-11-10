Emre Sakçı kimdir hayatı?
Emre Sakçı kimdir? 100 metre kurbağalamada 55.74 saniyelik derecesiyle Avrupa rekoru kıran Emre Sakçı, ayrıca, bu sonuçla birlikte 50 metre kurbağalama kısa kulvarda dünyanın en iyi 2'nci derecesini elde eden isim oldu. Peki Emre Sakçı kimdir? Emre Sakçı kaç yaşında?
Budapeşte'de devam eden International Swimming League´de mücadele eden Fenerbahçeli rekortmen yüzücü Emre Sakçı, Avrupa rekoru kırdı. Peki Emre Sakçı kimdir, nerelidir? Emre Sakçı kaç yaşında?
Emre Sakçı kimdir?
Emre Sakçı 1997 yılında İzmir'de doğdu. Yüzmeye 3 yaşında başlayan Emre Sakçı, 15 yaşında iken A Milli Takım'a dahil oldu. 2005 yılında Ege Üniversitesi'nde lisanslı yüzücü olarak başlayan Emre Sakçı, 2010 yılında Fenerbahçe’nin renklerine katıldı. Emre Sakçı, 2015 yılında 26.67'lik derecesiyle gençler dünya rekoru kırarak erkeklerde tüm yaş gruplarında dünya rekoru kıran ilk Türk sporcu ünvanına sahip oldu. 2018'de Çinde 25.89'luk derecesiyle dünya beşinciliği elde etmiş, 2019 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası 50m. kurbağalamada gümüş madalya kazanmıştır. 2020 yılında, Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74'lük derecesiyle erkekler kısa kulvar 50 metre kurbağalamada birinci gelmiştir. Emre Şakçı bu sonuçla Türkiye rekorunu kırmıştır. Ardından erkekler 100 metre kurbağalamada da 56.62'lik derecesiyle üçüncülük elde etmiştir.