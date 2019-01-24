Emre Mor bir kez daha kadro dışı kaldı

Celta Vigo forması giyen Emre Mor, bir kez daha kadro dışı bırakıldı. İspanyol ekibinde önceki teknik adamların döneminde de kadronun dışında bırakılan milli futbolcu, yeniden aynı sonuçla karşı karşıya kaldı.

İdmana çıkışına izin yok

Emre Mor’un teknik direktör Miguel Cardoso ile yaptığı görüşmenin ardından disiplinsiz hareketleri nedeniyle takımla idmana çıkmasına izin verilmediği belirtildi. Böylece genç futbolcu, Celta’ya gelmesinin ardından üçüncü kez kadro dışı bırakılmış oldu. Cardoso döneminden önce Unzue ve Mohamed dönemlerinde de birer kez kadro dışı kalmıştı. Emre bu sezon sekiz lig maçında sahaya çıktı.