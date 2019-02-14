Oyuncu Emre Kınay, İYİ Parti'den Belediye Başkan adayı oldu Yerel seçim öncesi istifa haberleriyle sarsılan İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı oyuncu Emre Kınay oldu.

Oyuncu Emre Kınay, İYİ Parti tarafından İstanbul'un Kadıköy ilçesinde belediye başkan adayı gösterildi. "İYİ Parti Kadıköy adayımız Emre Kınay olmuştur" İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Burak Akburak, oyuncu Emre Kınay'ın İYİ Parti'den belediye başkan adayı gösterildiğini, "İYİ Parti Kadıköy adayımız Sn. Emre Kınay olmuştur. Kadıköyümüz hak ettiği hizmeti İYİ Parti ile kazanacaktır. Kadıköy de İYİ olsun mu?" notuyla sosyal medya hesabından duyurdu.

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