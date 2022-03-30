Emre Güral kimdir nereli kaç yaşında, biyografisi? Emre Güral hangi takımda?

İtalya Serie B takımlarından Crotone’a transfer olan EmreGüral’ın kariyeri merak ediliyor. Türkiye'de geçtiğimiz sezonlarda Trabzonspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve MKE Ankaragücü formaları giyen Emre Güral İtalya'da top koşturacak. 2020-2021 sezonunda Ankaragücü formasıyla 26 maça çıkan Güral, 4 gole imza atmıştı. İşte, Emre Güral'ın biyografisi...

Emre Güral kimdir?

1989 yılında Almanya Offenbach kentinde dünyaya geldi. Futbol hayatına SC Egelsbach ile adım attı. Sonrasında Eintracht Frankfurt seçmelerine girmiş ve başarılı olarak seçmeleri kazanarak futbol yaşantısına Frankfurt takımında devam etmiştir.

Sonrasında; Jahn Regensburg, Elversberg, Bucaspor, Trabzonspor, Eskişehir formalarını giyen Emre Güral, Antalyaspor ve MKE Ankaragücü takımlarında kariyerini sürdürdü. Bu sezon boşta olan Güral, Serie B takımlarından Crotone'a transfer oldu. Yeni takım arkadaşları ile ilk antrenmanına çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 30 Haziran 2022 tarihine sözleşme imzaladı. Crotone, bu sezon ligde 19 puanla 19. sırada yer alıyor.

Emre Güral kariyeri

Almanya'nın Offenbach kentinde bir işçi Türk ailenin çocuğu olarak dünya'ya gelen Emre Güral burada Eintracht Frankfurt altyapısında futbola başladı. Daha sonra Greuther Fürth altyapılasında oynadı. Almanya'nın altkademe liginde mücadele eden Jahn Regensburg için oynamaya başladı. 2009-10 sezonunun başında Regionalliga West ekiplerinden Elversberg'e transfer oldu.

2011-12 sezonun başında 1. Lig ekiplerinden Bucaspor'a transfer oldu. 2012-13 sezonundan itibaren Trabzonspor'da oynamaktadır.07 Ağustos 2014 tarihinde Trabzonspor Teknik direktörü Vahid Halilhodžić tarafından diğer 6 oyuncu ile birlikte kadro dışı bırakılmıştır. 2014 yılında kadro dışı bırakıldığı eski kulübü Trabzonspor'dan Eskişehirspor'a Aytaç Kara transferi karşılığında 12 Ocak 2015 tarihinde transfer olmuştur. 05.04.2016 tarihi itibarı ile Eskişehirspor ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fes etmiştir.