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Biyografi Emre Erçil kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Ebul Kasım’ı kim oynuyor?
Biyografi

Emre Erçil kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Ebul Kasım’ı kim oynuyor?

Emre Erçil Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katıldı. TRT 1’in reyting rekoru kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisine yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Emre Erçil de Uyanış Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuna dahil oldu. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Ebul Kasım’ı oynayan Emre Erçil kimdir, nerelidir? Emre Erçil hangi dizilerde oynadı?

Yeniakit Publisher
2020-10-19 11:27:00 -
Emre Erçil kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Ebul Kasım’ı kim oynuyor?

TRT 1’in en sevilen dizilerinden olan ve her bölümüyle reytingleri alt üst eden Diriliş Ertuğrul dizisinde Arik Buka rolünü üstlenen Emre Erçil şimdi de TRT 1’in bir diğer reyting rekoru kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisine katıldı. Peki Emre Erçil kimdir? İşte Emre Erçil hayatı biyografisi.

Emre Erçil kimdir?

Emre Erçil, 1971 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamlayan Emre Erçil, ilk oyunculuk deneyimini 2011 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile başladı. Emre Erçil Ulan İstanbul, Milat ve rezil dizi olarak izleyicinin eleştirisini üzerin çeken Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde oynadı.

Nerdesin Birader dizisinde Kıbrıslı karakterini oynayan Emre Erçil, şimdi de Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Anadolu Selçuklu Devleti’nin bir komutanı olan Ebul Kasım’ı oynamakta.

Ebul Kasım Kutalmışoğlu kimdir?

Tarihte Ebul Kasım Kutalmışoğlu kimdir? Ebul Kasım Anadolu Selçuklu Devletini yönetimini hile ile ele alan bir komutandır. Aslen Anadolu Selçuklu Devleti Kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın akrabası olan ve hanedan soyunda gelmeyen Ebul Kasım Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın ölümünden sonra  kendisine emanet edilen tahtı zorla ele geçirmiş ancak Büyük Selçuklu Hükümdar’ı Melikşah tarafından da boğdurularak öldürtülmüştür.

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