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Emre Durak kimdir nereli ve kaç yaşında?

Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunu olan Emre Durak aynı zamanda Dublörlük de yapmakta. Peki Emre Durak kimdir, nereli ve kaç yaşında?

18 Mart 2019 Pazartesi 11:18
Emre Durak kimdir nereli ve kaç yaşında?

Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunu olan Emre Durak aynı zamanda Dublörlük de yapmakta. Peki Emre Durak kimdir, nereli ve kaç yaşında? 

Emre Durak, 1997 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm bölümü mezunu olan Emre Durak, ekstrem sporlarla ilgilenmektedir. Güncel yaşantısında animatör olarak çalışan Emre Durak, Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunu. Meslek olarak Dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor. Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Youtube kanalı da bulunuyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:18
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