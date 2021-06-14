  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Freni boşalan TIR dehşet saçtı
"Türkiye'nin deneyimi bize yardımcı olacak"
Kanal İstanbul projesinde yeni gelişme
Türkiye'den rekor silah satışı
Biyografi Emre Çay kimdir? Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay kimdir? Emre Çay nerelerde görev yaptı?
Biyografi

Emre Çay kimdir? Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay kimdir? Emre Çay nerelerde görev yaptı?

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’in görevden alınmasından sonra Muğla İl Milli Eğitim Müdürü kimin olacağı merak ediliyordu. Gelen son dakika gelişmesine göre, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay atandı. Peki Emre Çay kimdir? Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay kimdir? Emre Çay nerelerde görev yaptı?

Yeniakit Publisher
2021-06-14 14:57:00 - 2021-06-14 14:58:23
Emre Çay kimdir? Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay kimdir? Emre Çay nerelerde görev yaptı?

Emre Çay kimdir? Kayseri/Pınarbaşı’nda doğan Emre Çay, ilk ve Orta öğrenimini Kırıkkale’de, lise öğrenimini Samsun/ Ladik ilçesinde tamamladı. Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisans yaptı. İstanbul Mesleğe 2007 yılında İstanbul-Bağcılar Sancaktepe İlköğretim Okulu’nda Türkçe öğretmeni olarak başladı. 2012-2016 arasında Bağcılar Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu’nda Müdür Yardımcılığı ve Okul Müdürlüğü yaptı. Daha sonra Beylikdüzü Sevim Çuhadaroğlu Ortaokulu’nda okul müdürü olarak görevini sürdürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay