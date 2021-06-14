Emre Çay kimdir? Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay kimdir? Emre Çay nerelerde görev yaptı?
Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre’in görevden alınmasından sonra Muğla İl Milli Eğitim Müdürü kimin olacağı merak ediliyordu. Gelen son dakika gelişmesine göre, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay atandı. Peki Emre Çay kimdir? Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay kimdir? Emre Çay nerelerde görev yaptı?
Emre Çay kimdir? Kayseri/Pınarbaşı’nda doğan Emre Çay, ilk ve Orta öğrenimini Kırıkkale’de, lise öğrenimini Samsun/ Ladik ilçesinde tamamladı. Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.
Marmara Üniversitesi Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisans yaptı. İstanbul Mesleğe 2007 yılında İstanbul-Bağcılar Sancaktepe İlköğretim Okulu’nda Türkçe öğretmeni olarak başladı. 2012-2016 arasında Bağcılar Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu’nda Müdür Yardımcılığı ve Okul Müdürlüğü yaptı. Daha sonra Beylikdüzü Sevim Çuhadaroğlu Ortaokulu’nda okul müdürü olarak görevini sürdürdü.