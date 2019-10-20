Emre Belözoğlu: Kırığın acısını seçerim

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, Denizlispor'u 2-1 mağlup ettikleri maç sonrasında konuştu.



Kaburgasında kırıkla oynadığını söyleyen Emre, "Kaburgamda kırık var. Sonradan bir yumuşama falan yok. Bunu acıtasyon haline getirmenin anlamı yok. Oynayabiliyorsam, sorun yok. Kaybetmenin acısını mı, mağlubiyetin acısını mı seçecek olsam, kırığın acısını seçerim. Kazanmak güzel, inşallah sonuna kadar gider" dedi.



Taraftarların ilgisine değinen tecrübeli futbolcu, "Taraftarlar sağ olsun, bazen hak ettiğimden fazla teveccüh gösteriyor. Denizli güzel bir şehir, her zaman ligde olmaları gerekiyor. Onlara da başarılar diliyorum. Bizim hedefimiz şampiyonluk, inşallah haftaya da kazanırız ve bu sene taraftarlarımızı mutlu ederiz" ifadelerini kullandı.