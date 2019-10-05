Emre Belözoğlu hakkındaki FETÖ soruşturmasında karar verildi Milli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında 2018’de başlatılan FETÖ soruşturmasında karar verildi. Soruşturma "kovuşturmaya yer olmadığı" kararıyla neticelendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında takipsizlik kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, ''şüpheli'' sıfatıyla soruşturma yürütülen Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Takipsizlik kararında, yapılan inceleme ve araştırma sonucunda Belözoğlu'nun FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmadığı, örgüt talimatı sonrası Banka Asya'da para artışı bulunmadığı ve örgütsel faaliyetine rastlanmadığı gerekçelerinin bulunduğu öğrenildi. Ne olmuştu? Savcılığa ifade veren 'Mert' isimli gizli tanık Emre Belözoğlu'nun 17-25 Aralık sonrası Bank Asya'ya 2 Milyon TL yatırdığını iddia etmişt ve bunun üzerine Emre Belözoğlu'nun banka hesapları incelemeye alınmıştı.

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