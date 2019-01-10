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Emre Belözoğlu hakkındaki FETÖ soruşturması kesinleşti

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca mahkemeye ulaşan cevabi yazıda sanık ifadelerinde adı geçen Emre Belözoğlu ve Erkan Özbey hakkında soruşturmanın yürütüldüğü kaydedildi.

10 Ocak 2019 Perşembe 16:51
Emre Belözoğlu hakkındaki FETÖ soruşturması kesinleşti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin davada, 7 Ocak tarihinde Başsavcılıktan mahkemeye ulaşan yazıda futbolcu Emre Belözoğlu hakkında soruşturma yürütüldüğü kaydedildi. Mahkemeye ulaşan yazıda Mehmet Topal, Alper Potuk, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül ve Orhan Şam hakkında ise takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmada tutuklu sanık Zafer Biryol ile önceki celse tahliye edilen Ömer Çatkıç hazır bulundu.

Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme heyeti başkanı, önceki celse verilen ara kararlar doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından adı geçen bazı isimlere yönelik cevabi yazının dosyaya ulaştığını kaydetti.

"Ömer Çatkıç'ın ifadeleri faydalı"

Mahkeme heyeti başkanı cevabi yazıda, Ömer Çatkıç'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerin faydalı bilgiler olduğu yönünde görüş geldiğini aktardı.

Emre Belözoğlu'nun soruşturması kesinleşti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca mahkemeye ulaşan cevabi yazıda sanık ifadelerinde adı geçen Emre Belözoğlu ve Erkan Özbey hakkında soruşturmanın yürütüldüğü kaydedildi. Daha önce Emre Belözoğlu'nun FETÖ nedeniyle soruşturulduğu iddia edilmiş ancak bu durum kesinleşmemişti.

"Ülkemize hizmet ettiğini düşünerek..."

Emre Belözoğlu, daha önce yaptığı açıklamada geçmişte Allah rızası için, Türk kültürünü yaşattığı ve ülkemize hizmet ettiğini düşünerek Fettulahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ne kurban bağışı ve öğrenci bursu verdiğini ancak 17-25 Aralık döneminden sonra bu sinsi yapının gerçek yüzünü görerek eli kanlı bu terörist örgütle tüm ilişkisini kestiğini belirtmişti.

Futbolcular Mehmet Topal, Alper Potuk, Gökhan Gönül, Orhan Şam ve Tuncay Şanlı hakkında yürütülen soruşturmalarda takipsizlik kararı verildiği aktarılan yazıda, Orhan Ak, Emrah Başsan, Ümit Bozkurt, Hakan Özmert, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin ve Barış Durmaz hakkında herhangi bir soruşturmanın yürütülmediği kaydedildi.

"Sadece sohbetlere katıldım"

Cevabi yazının okunmasının ardından tutuklu sanık Zafer Biryol söz alarak tahliyesini istedi. Önceki celse tüm suçlamalara cevap verdiğini belirten Biryol, ByLock yüklemedim, talimatla para yatırmadım. Örgüt cemaat olarak bilindiği dönemde sadece sohbetlere katıldım. Örgütün gelişmesinde hiçbir desteğim yoktur. Ne hükümete ne de devlete karşı bir eylemde bulunmadım. 14 aydır tutukluyum, tahliyemi istiyorum" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme Zafer Biryol'un tutukluluk halinin devamına karar vererek esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için duruşmayı erteledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:51
  1. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
  2. Başsavcılık
  3. Emre Belözoğlu
  4. Mehmet Topal
  5. Alper Potuk
  6. Tuncay Şanlı
  7. Gökhan Gönül
  8. Orhan Şam
  9. FETÖ'nün futbol yapılanması
  10. Bekir İrtegün
  11. Zafer Biryol
  12. Ömer Çatkıç
  13. Uğur Boral
  14. Ersin Güreler
  15. İsmail Şengül
  16. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi
  17. Erkan Özbey
  18. Orhan Ak
  19. Emrah Başsan
  20. Ümit Bozkurt
  21. Hakan Özmert
  22. Serdar Kulbilge
  23. Kerim Zengin
  24. Barış Durmaz
  25. ByLock

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