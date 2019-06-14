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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye dönüş yolunda

Milli futbolcu Emre Belözoğlu:"Bugün bazı şeyler konuşuldu. Evet biz de sayın başkanımızla bir görüşme yaptık"- "Yollarımız tekrar kesişirse Fenerbahçe'nin bir neferi olacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın"

14 Haziran 2019 Cuma 23:01
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye dönüş yolunda


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, geçmiş sezonlarda takımın formasını giyen tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun yeniden sarı-lacivertli formayı giymesi için görüşmelerini sürdürüyor.

FB TV'de Fener Ol kampanyasına destek amacıyla gerçekleştirilen "WinWin" canlı yayınına telefonla sürpriz bir şekilde bağlanan milli futbolcu Emre Belözoğlu, "Bugün bazı şeyler konuşuldu. Evet biz de sayın başkanımızla bir görüşme yaptık. Semih (Özsoy) ağabey de vardı." dedi.

Sarı-lacivertli formayı giydiği dönemde de takımdan ayrıldıktan sonra da her zaman Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gönülden hissettiğini belirten Emre Belözoğlu, "Yollarımız tekrar kesişirse Fenerbahçe'nin bir neferi olacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milli forma gibi Fenerbahçe formasını taşımak en büyük şereftir." ifadelerini kullandı.



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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 23:01
  1. Emre Belözoğlu
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

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