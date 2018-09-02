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Emre Belözoğlu, Erzurum’da da şaşırtmadı!

BB Erzurumspor'un Medipol Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmanın devre arasında Erzurumspor taraftarlarının kendisine küfrettiğini iddia eden ve taraftarlarla tartışma yaşayan Emre Belözoğlu güçlükle sakinleştirildi.

02 Eylül 2018 Pazar 21:36
Emre Belözoğlu, Erzurum’da da şaşırtmadı!

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u İrfan Can Kahveci’nin şık golüyle 1-0 mağlup ederken karşılaşmanın devre arasında Emre Belözoğlu’nun tribünlerle girdiği diyalog maça damga vurdu.

Maçın ilk yarısının bitiminde Erzurumspor taraftarlarının kendisine küfrettiğini iddia eden ve tribünlerdeki taraftarlarla tartışan Emre Belözoğlu, tribünde kendisine küfrettiklerini iddia ettiği taraftarları işaret etti ve tellere doğru hareketlendi. Emre Belözoğlu güçlükle sakinleştirildi.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 21:36
  1. Erzurumspor
  2. Başakşehir
  3. Emre Belözoğlu
  4. kavga

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