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Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"

Eski milli futbolcu Emre Aşık’ın eşi Yağmur Aşık, boşanmak üzere olduğu kocasının FETÖ’ye üye olduğunu ileri sürerek, polise ihbarda bulundu.

27 Ocak 2019 Pazar 10:48
Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"

Eski milli futbolcu Emre Aşık, 3 Haziran 2012'de Fransa'da evlendiği Yağmur Aşık ile evliliğini sonlandırmak istemiş, 12 Kasım günü İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak anlaşmalı boşanma davası açmıştı. Çift, yaptıkları boşanma protokolünü de dava açıldıktan dört gün sonra mahkemeye sunmuştu.

Eşini ihbar etti

Protokolde taraflar, birbirlerinden maddi ve manevi tazminat istememişti. Fakat bir müddet sonra Yağmur Aşık, anlaşmalı olarak boşanmaktan vazgeçtiğini, boşanma protokolünü özgür iradesi ile imzalamadığını belirterek, karşı boşanma davası açtığını bildirmişti. Böylece, çift arasında imzalanan boşanma protokolü, bozulma sürecine girmişti.

Sabah'ın haberine göre Yağmur Aşık, 5 Aralık 2018'de, Taksim Polis Merkezi'ne başvurarak, Emre Aşık'ın FETÖ'ye üye olduğunu beyan ederek eşini ihbar etti. Fakat ihbarcı sıfatıyla ifade vermek istemeyen Yağmur Aşık, polis merkezinden ayrıldı.

Soruşturma başlatıldı

Aşık'ın ihbardan vazgeçip ifade vermemesi, kolluk kuvveti tarafından tutanak altına alınarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Emre Aşık'ın FETÖ üyesi olup olmadığı araştırılmak üzere soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 10:48
  1. İstanbul
  2. Emre Aşık
  3. Yağmur Aşık
  4. FETÖ
  5. ihbar

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